De 'Nils' a 'Oriana': La previsión de rachas de viento de 120 km/h y un desplome térmico ponen en alerta a Castellón

El viento seguirá azotando a Castellón durante el fin de semana. Así lo señala la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que activa para este viernes la alerta naranja en el interior norte de la provincia y el amarillo para el resto e intensifica el aviso para este sábado, donde el nivel será naranja en toda la provincia. Esto supone que las rachas pueden superar los 100 km/h e incluso alcanzar los 120 km/h, ya no solo en las comarcas interiores, sino también en la costa.

Una vez que la borrasca Nils se despide de la provincia, con una incidencia menor del viento y una breve tregua, llega a partir de este viernes Oriana, la novena desde que empezó el año que azotará de nuevo Castellón con fuertes vientos. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso con nivel naranja en el interior norte de Castellón y mantiene la alerta amarilla en el resto de la provincia.

Sin embargo, el sábado el nivel de riesgo se verá incrementado y alcanzará el nivel naranja en toda la provincia. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) apuntan que la alerta podría llegar a convertirse en roja en el norte de la Comunitat Valencianas, es decir, en las comarcas castellonenses.

Nuevo episodio de vientos fuertes

El episodio de fuertes vientos que afecta a la Comunitat Valenciana desde hace varios días se verá agravado a partir de este viernes, y sobre todo el sábado, cuando se esperan rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, y alcanzar, puntualmente, los 120 km/h.

Así lo ha advertido el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, que ha emitido un aviso especial sobre el temporal de viento que afecta a la Comunitat, como consecuencia de las borrascas de origen atlántico que atraviesan la península.

El Pinar del Grau de Castellón ha sido cerrado al público por el fuerte viento. / Gabriel Utiel

Por eso, desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el CCE.

El objetivo es activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos, sobre todo en unas fechas como el 14 de febrero, día en el que hay previstos actos y festejos relacionados con la celebración del carnaval en numerosas localidades.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias, en función de la evolución de los fenómenos, emitirá un aviso especial este viernes con la información actualizada a partir de los avisos que emita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Alerta roja: Tomar medidas preventivas y posibles daños muy graves El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) ha señalado que hay posibilidad de que el aviso por vientos alcance el nivel rojo en la provincia de Castellón este sábado. Este color implica que el peligro es extraordinario y que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. Por eso, la recomendación desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es que se tomen medidas preventivas y que los ciudadanos actúen según las indicaciones de las autoridades. Además, se aconseja mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada y no viajar salvo que sea estrictamente necesario. En esta clase de situaciones, se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.

Caída de las temperaturas

La previsión para los próximos días, aparte de las rachas de viento, también contempla un desplome de las temperaturas en la provincia desde este viernes. Así, el día 13 se espera cielo muy nuboso, con precipitaciones en general débiles, más probables en el interior.

La cota de nieve se situará en torno a 1000-1400 metros durante la segunda mitad del día. Las temperaturas descenderán y el viento será moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes.

Para el sábado habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior del tercio norte. La cota de nieve bajará progresivamente desde 900-1100 metros en la madrugada hasta 400-600 metros al final del día.

Se prevén heladas débiles en puntos del interior. El viento será del oeste y noroeste, fuerte en la mitad norte, con rachas muy fuertes en todo el territorio, sin descartar que sean localmente huracanadas en el tercio norte.

De esta manera, tras varios días con temperaturas que han superado ampliamente los 20 grados en muchas zonas, la llegada de Oriana supondrá un giro radical hacia un ambiente claramente más invernal. Aunque no se esperan grandes acumulados de precipitación, el protagonismo será para el viento, el oleaje y el acusado descenso térmico.

La evolución de la borrasca será clave en las próximas horas y los avisos podrán actualizarse en función de su trayectoria e intensidad.

Numerosas incidencias

El fuerte viento ha sido causa del levantamiento de techos en algunas viviendas y edificios públicos, la caída de numerosos árboles y desperfectos en vehículos en distintas poblaciones de Castellón. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) ha gestionado, entre las 5.30 horas del miércoles y las 7.30 el jueves, 30 actuaciones en la provincia.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que, desde el miércoles hasta las 10.00 de la mañana de este jueves, se han realizado 24 intervenciones en relación al episodio de viento vivido en la provincia.

Un árbol ha sido tumbado por el viento en el Termet de Vila-real. / Josep Carda

De estas, 10 han sido por retiradas de árboles caídos a la vía pública y 14 por saneamiento y retirada de elementos varios especialmente techados y planchas de estructuras de viviendas. Por su parte, en Castelló, los bomberos han actuado por la caída de un árbol sobre la reja del Pinar de Grau, así como por contenedores desplazados por el viento. En Vila-real, el viento también ha tumbado un pino en el Termet, lo que ha llevado a la Policía Local a acordonar la zona afectada por riesgo para la población.

A esto se une que el Ayuntamiento de Castelló ha cerrado, durante toda la jornada, el Pinar para evitar riesgos para la ciudadanía.

Las fuertes rachas de viento han llegado en Xodos, este jueves, a los 121 km/h. En el caso de Benafigos se han alcanzado los 113 km/h y los 111 km/h en la Serratella. Xert, Olocau del Rei, Culla, Ares del Maestrat y Benicàssim también han sobrepasado los 100 km/h.

Por su parte, en la noche del miércoles, Xodos ha llegado a los 151 km/h y Xert ha marcado rachas de 134 km/h. También en Nules se ha llegado a los 122 km/h.