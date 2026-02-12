El PP de Castellón reprocha el "doble castigo" de Sánchez: "Nos abandonó en la dana y ahora ignora los daños causados por Harry"

El Partido Popular de la provincia de Castellón se ha plantado frente al "doble castigo" de Pedro Sánchez que "tras ignorar los graves daños ocurridos en la provincia con la dana de 2024, este martes, 10 de febrero, ha decidido marginar a Castellón de la orden de ayudas convocada para recuperar los daños causados, entre otras, por la borrasca Harry".

La acción del PPCS a nivel provincia ha estado abanderada por la presidenta del partido, Marta Barrachina, que desde la Diputación Provincial de Castellón y en calidad de máxima autoridad provincial, remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, para que se atendiera la catástrofe con los fondos que permitieran recuperar la normalidad.

"El peor enemigo"

Sin embargo, "es evidente que el socialismo se ha convertido en el peor enemigo de esta provincia", ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha lamentado que Vinaròs, Benicarló, Orpesa, Burriana, Almassora, Nules, Moncofa o Xilxes han sufrido un impacto "bárbaro" que Pedro Sánchez "se niega, una vez más, a reconocer".

Tal y como ha manifestado Aguilella, "este es un doble castigo". En 2024, con la dana registrada entre los meses de octubre y noviembre, la provincia sufrió los estragos de la dana y "en 2025, la Diputación y el Consell han inyectado en ayudas directas o inversiones más de 44 millones de euros a 106 municipios".

En el otro lado, sostienen que Pedro Sánchez excluyó a la provincia de la orden de ayudas convocada a nivel nacional para asistir a los damnificados por la dana y solo concedió "una mísera cantidad de 2,6 millones de euros a 12 municipios" para recuperarse "siempre que financiaran el 50% de la obra". "Es una absoluta vergüenza. La marca del socialismo en nuestra provincia", ha sentenciado.

"La defensa de nuestra tierra se fortalece con cada ataque del socialismo, ha defendido Aguilella, añadiendo que "seguiremos trabajando por hacer justicia frente al sanchismo, cuyo fin está cada día más cerca".