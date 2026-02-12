El 'drama' del pueblo donde Violeta Mangriñán se ha comprado casa: "Es casi imposible"

Ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán, el municipio de Aín está de plena actualidad. El motivo no es otro que la nueva vecina que compartirá municipio con los actualmente 133 residentes censados en el pueblo. Hablamos de la ‘influencer’ Violeta Mangriñán, que se ha comprado una casa en el pueblo del que era su abuela y donde en la actualidad vive su madre.

Se trata de uno de los municipios con más valor paisajístico de la provincia, que puede presumir además de contar con un amplio patrimonio cultural encabezado por su castillo, su lavadero junto a un mirador, un antiguo molino o la iglesia del siglo XVIII. Entre sus establecimientos destaca un único bar, Cooperativa Sant Ambrós, donde trabaja Anita, una valenciana que ya no quiere oír hablar de su ciudad natal: “Cuando voy a Valencia me agobio, ya me he acostumbrado a la tranquilidad de Aín”.

Iglesia del siglo XVI que podemos encontrar en Aín. / Turismo de la Generalitat

Asegura la camarera del establecimiento que “en verano y los fines de semana sí viene muchísima gente, pero entre semana esto está muy vacío”, al tiempo que deja entrever el principal problema que tiene esta población para quienes quieran seguir los pasos de la ‘influencer’ de la Vall d’Uixó: “Es casi imposible encontrar casa. Las que hay son muy caras y casi para derribar. Además te enteras por el boca a boca que salen a la venta, no hay casi oferta”.

De hecho, en páginas como Idealista solo existe una vivienda en venta en la población. Se trata de un piso de tres habitaciones con un coste de 64.900 euros. Un tercero sin ascensor que podemos encontrar en la Inmobiliaria Montoliu & Gallego ubicada en Betxí. Uno de sus socios, José Juan Montoliu, confirma la escasez de inmuebles que podemos encontrar en Aín: “Es el principal problema. Mi inmobiliaria es de las que más trabaja en Aín, pero no encuentro casi propiedades para vender”. Montoliu asegura que “ahora con el tema de Violeta puede ponerse el pueblo de moda”, al tiempo que lamenta que “quien quiera mudarse es difícil que encuentre casa”.

Castillo que podemos encontrar en los alrededores de Aín. / Turismo de la Generalitat

Cuando se le pregunta por qué no se construye vivienda nueva, Montoliu afirma lo siguiente: “El precio de la construcción está por las nubes y la gente no está dispuesta a pagar mucho por una segunda residencia. Lo que sale a la venta a veces son propiedades muy antiguas que hay que tirar y cuesta más la reforma que la compra de la casa”.

Lo que queda claro, escuchando a Anita, es que Violeta Mangriñán ha acertado a la hora de elegir pueblo para veranear: “Llevo aquí cinco años y estoy muy a gusto. Si hubiera más trabajo podría venir más gente joven, pero los que estamos, estamos bien. El clima es bueno y es muy bonito tanto Aín como lo que le rodea”. Cuestionada sobre si triunfaría un negocio de té matcha como los que la ‘influencer’ tiene en otros puntos de España confiesa que “lo puede intentar, pero los clientes aquí piden otras cosas”.