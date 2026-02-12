El puerto de Castellón se convierte en campo de pruebas: buscan materiales resistentes para el mobiliario urbano de la costa

La Autoridad Portuaria de Castellón y la Universitat Politècnica de València (UPV) colaboran en un proyecto de innovación y desarrollo (I+D) para la validación de soluciones en el ámbito de los materiales aplicados a entornos marinos, en el marco de un estudio experimental para el diseño de un nuevo hormigón con dosificación marina. Este material está destinado a la fabricación de mobiliario urbano con elevada resistencia a las condiciones propias del entorno portuario.

Esta misma semana, en colaboración con el departamento de Innovación de PortCastelló, se ha llevado a cabo para ello la instalación de dos prototipos de hormigón, de 50x50x50 y 60 kilos aproximadamente, en una zona semisumergida del área de mareas de la dársena sur del puerto de Castellón, cuyas condiciones ambientales resultan representativas de la exposición a cloruros marinos.

Compromiso con la investigación

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que esta colaboración “pone de manifiesto el compromiso conjunto de la Universitat Politècnica de València y PortCastelló con la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la durabilidad y el rendimiento de los materiales y equipamientos empleados en infraestructuras portuarias”.

Asimismo, Ibañez ha señalado que “la colaboración con el ámbito universitario es clave para trasladar el conocimiento científico a aplicaciones reales que generen valor tanto para la comunidad portuaria, como para la ciudadanía”.

¿En qué consiste la actuación?

Durante el periodo de ensayo, por parte de técnicos de la UPV, se realiza la monitorización del comportamiento del material en condiciones reales de servicio, mediante inspecciones periódicas, mediciones específicas y el análisis de parámetros ambientales y estructurales, con el objetivo de evaluar su resistencia y durabilidad frente al entorno marino-portuario.

Tras el periodo de exposición, aproximadamente de un mes, el estudio prevé la evaluación de la resistencia y durabilidad del hormigón comparando los resultados obtenidos con los valores de referencia del material en laboratorio.

Los datos se registrarán, analizarán, incluyendo parámetros ambientales (temperatura, humedad, nivel de inmersión, etc.) y observaciones estructurales o superficiales, y se recogerán en un informe conjunto con las principales conclusiones del estudio sobre el comportamiento del material y posibles líneas de mejora o aplicación futura en el entorno portuario. Por último, se prevé la difusión de resultados en el marco del proyecto de I+D.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Mu-Coast, que tiene por objeto crear un nuevo concepto de mobiliario urbano específicamente diseñado para entornos marinos exigentes.