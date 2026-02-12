Techos por los aires, árboles arrancados y coches dañados: las fuertes rachas de viento causan estragos en este pueblo de Castellón

Las fuertes rachas de vientos están siendo protagonistas estos días en Castellón. El temporal provocado por la borrasca Nils ha causado numerosos daños en distintos puntos de la provincia. El fuerte viento ha sido causa del levantamiento de techos en algunas viviendas y edificios públicos, la caída de numerosos árboles y desperfectos en vehículos.

Ello ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia en diferentes municipios. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado a través de su perfil en X (antiguo Twitter) desde ayer se han realizado ya 20 intervenciones en relación al episodio de viento vivido en la provincia.

Las localidades más castigadas en la jornada de ayer se concentraron en la comarca de la Plana Baixa, con Nules, Burrianala Vall d'Uixó como principales focos, así como también se ha tuvo que intervenir en Onda y El Toro.

Estragos en Nules

Nules ha sido una de las localidades más afectadas por el nuevo temporal, pues ha registrado la caída de árboles, cascotes y techos de chapa arrancados en varias vías. Algunos árboles caídos han afectado a varios vehículos ubicados en las avenidas Castellón y Jaime I.

Además, también han provocado desperfectos en el CEIP Jaume I, en su valla exterior, en el CEIP Lope de Vega y en el patio de un aula infantil del CEIP Pedro Alcázar.

El máximo 145 km/h en Xodos

Y es que durante la jornada de ayer se llegó a rachas de 145 kilómetros por hora en Xodos, que fue el dato más alto de toda la Comunitat Valenciana. Destacado fue el registro en Xert, llegando a 134 km/h. También se superaron los 120 km/h en Lucena (123 km/h) y Olocau del Rei (122 km/h). Por encima de los 100 km/h se han situado Atzeneta y Sant Mateu, con 116 km/h.

Las rachas hoy

Las fuertes rachas de viento continúan durante la mañana de este jueves siendo Xodos, otra vez, la localidad donde se ha registrado el mayor dato, con 121 km/h. La Serratella, Olocau del Rei, la Pobla de Benifassà, Xert, Culla, Ares del Maestrat y Benicàssim también han sobrepasado los 100 km/h.

Rachas de viento en Castellón / Avamet

Hoy alerta amarilla y mañana alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por fuertes rachas de viento en el interior norte y sur de la provincia de Castellón para la jornada de este jueves. Además, ha activado el mismo código ante posibles fenómenos costeros en todo el litoral.

Pero el temporal irá un paso más allá el viernes 13 de febrero, porque el nivel del aviso por viento aumentará a naranja en el interior norte de la provincia y será amarillo en el resto de la provincia. Asimismo, decaerán los avisos en el litoral por fenómenos costeros.