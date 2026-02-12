Temporal de viento: Emergencias no descarta el nivel rojo por el temporal del viento en Castellón
Las rachas de viento pueden superar los 100 km/h y alcanzar, en algunos puntos, los 120 km/h
Las instituciones toman medidas de cara al temporal de viento que ya afecta a Castellón y que se intensificará durante el fin de semana. Así, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), informa de la emisión de un aviso especial sobre el temporal de viento, en el que señala que en la provincia se podría llegar a declarar el nivel rojo por las fuertes rachas.
El aviso explica que se espera que durante el fin de semana el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado 14 de febrero. A partir del mediodía de este viernes se reactivarán los avisos en toda la Comunitat Valenciana con niveles naranja en el interior norte de Castellón.
El sábado se prevé un aumento de los niveles naranja que afectaría a toda la provincia sin descartar que pudiera llegar a declararse avisos de nivel rojo en la mitad norte de la Comunitat y que las rachas de viento pudieran superar los 100 km/h y, puntualmente, los 120 km/h.
Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.
Y se hace hincapié en la necesidad de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 112, en la red X, o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).
Medidas preventivas
Entre ellos, se recomienda alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos.
Además, revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.
Desde los municipios pueden acceder a la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos a través de este enlace.
Jornada de puertas abiertas
La Conselleria de Emergencias e Interior ha decidido suspender la XXII Jornada de puertas abiertas del Centro de Coordinación de Emergencias en l’Eliana el próximo sábado, 14 de febrero, debido a las alertas meteorológicas previstas para los próximos días.
