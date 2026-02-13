La Aemet activa el riesgo extremo por vientos huracanados en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso rojo por fuertes vientos de carácter huracanado, que pueden llegar a superar los 140 km/h este sábado en Castellón. El delegado de la Comunitat Valenciana de Aemet, Jorge Tamayo, ha señalado que la zona afectada por este aviso rojo será, "sobre todo el interior de Castellón, donde se espera lo peor" .

Los meteorólogos de Aemet ya barajaban desde hace horas la posibilidad de subir el aviso al máximo nivel de riesgo (aviso rojo) ante la previsión para el sábado de fortísimas rachas de viento del noroeste. Era sólo cuestión de esperar y ver cómo evolucionaba la situación.

La inestabilidad atmosférica ha avanzado tal y como esperaban. Tamayo explica que "los umbrales de viento ya estaban el jueves muy al límite, pero había que esperar para comprobar si se mantenían esas previsiones" y, en el caso de que así fuese, "elevar si era necesario el aviso meteorológico a nivel rojo".

El jueves ya se habló de rachas huracanadas de viento que podían superar los 120 km/h. Eso sucede, por ejemplo, en el interior norte de Castellón, precisamente una de las zonas que se verán más afectadas por el temporal de viento de este fin de semana, que para este jueves ya cuenta con aviso amarillo. Hasta que no se ha confirmado que los vientos podían incluso superar esos 140 km/h y, por tanto, sobrepasar el umbral establecido por la Aemet, ésta no podía activar el aviso rojo.

Las zonas más afectadas por el viento

La máxima alerta estará activa durante todo el sábado 14 de febrero. Así, a partir de la próxima medianoche hasta el comienzo de la madrugada del domingo. La Aemet advierte de la posibilidad de que las rachas de viento del noroeste sean tan violentas que superen incluso los 140 km/ en todo el norte de Castellón (interior y litoral) y en el interior sur de la provincia.

En el litoral sur, por su parte, el aviso indica que las rachas podrán sobrepasar los 130 km/h. En esta zona, el umbral del aviso rojo está situado en esa cifra y no en los 140 km/h.

Para este jueves, la alerta amarilla está activada a partir de las 10.00 horas, afecta al litoral norte y sur y al interior sur de Castellón, por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Solo en el interior norte se espera que las rachas superan los 100 km/h. En Castelló, por ejemplo, esto ha provocado el cierre del Pinar y del parque Meridiano por peligro de caída de árboles.