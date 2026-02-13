Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia

Imagen de archivo de un supermercado.

Imagen de archivo de un supermercado. / Agencias

Rafael Fabián

Los supermercados Consum permanecerán cerrados este sábado en toda la provincia de Castellón debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes vientos. La medida afecta a un total de 35 establecimientos y se adopta con el objetivo de "garantizar la seguridad tanto de los clientes como de los trabajadores" ante las adversas condiciones previstas.

Además del cierre de las tiendas físicas, la cooperativa ha anunciado la suspensión temporal del servicio de tienda online en las zonas afectadas. De este modo, tampoco se realizarán entregas a domicilio mientras se mantenga la alerta y las autoridades recomienden limitar los desplazamientos.

Desde la compañía han señalado que se trata de una decisión preventiva, en línea con las recomendaciones oficiales, y han agradecido la comprensión de los clientes ante esta situación excepcional. “La seguridad es lo primero”, han recordado en su comunicado.

Los consumidores que deseen consultar el estado concreto de su supermercado pueden hacerlo a través de la página web oficial de Consum, donde se actualizará la información en función de la evolución del temporal y de las indicaciones de los servicios de emergencia.

