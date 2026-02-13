Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia

Los supermercados Consum permanecerán cerrados este sábado en toda la provincia de Castellón debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes vientos. La medida afecta a un total de 35 establecimientos y se adopta con el objetivo de "garantizar la seguridad tanto de los clientes como de los trabajadores" ante las adversas condiciones previstas.

Además del cierre de las tiendas físicas, la cooperativa ha anunciado la suspensión temporal del servicio de tienda online en las zonas afectadas. De este modo, tampoco se realizarán entregas a domicilio mientras se mantenga la alerta y las autoridades recomienden limitar los desplazamientos.

Desde la compañía han señalado que se trata de una decisión preventiva, en línea con las recomendaciones oficiales, y han agradecido la comprensión de los clientes ante esta situación excepcional. “La seguridad es lo primero”, han recordado en su comunicado.

Noticias relacionadas

Los consumidores que deseen consultar el estado concreto de su supermercado pueden hacerlo a través de la página web oficial de Consum, donde se actualizará la información en función de la evolución del temporal y de las indicaciones de los servicios de emergencia.

En Directo

Consum cierra sus 35 tiendas en Castellón por la alerta roja Las 35 tiendas que Consum tienen en la provincia de Castellón permanecerán cerradas mañana durante todo el día por la situación de alerta roja meteorológica decretada en la provincia por vientos huracanados que podrían superar los 140 kilómetros por hora. La medida también afecta al servicio de tienda online que queda suspendido en las zonas afectadas.

El aeropuerto de Castellón pone en marcha su procedimiento ante condiciones meteorológica adversas El aeropuerto activa para el sábado medidas para preservar la seguridad de los vuelos que operarán en Castellón. Desde Aerocas, han informado que, a partir de 70 km/h se aplican medidas preventivas en el campo de vuelo, incluyendo el aseguramiento de equipos y aeronaves, retirada de material susceptible de desplazamiento y monitorización continua de la situación. Por su parte, si se alcanzan los 130 km/h, nivel rojo del Plan Nacional de Meteoalerta, se procederá a la paralización de las operaciones. Para el sábado está previsto que llegue al aeropuerto el vuelo que transporta al RC Deportivo de la Coruña, que jugará en la noche del domingo contra el CD Castellón, y un vuelo de mantenimiento. No hay previstos vuelos regulares.

Enrique Ballester Suspendido el partido del filial del CD Castellón contra el Barcelona Atlètic La alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón ha conllevado la suspensión de todos los partidos del fútbol base de este sábado a nivel autonómico. Además, el partido que debía enfrentar a los filiales del CD Castellón y FC Barcelona también ha sido suspendido por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Conoce todos los detalles pinchando aquí.

ES-ALERT / Mediterráneo Emergencias envía un un Es-Alert por aviso rojo a Castellón La alerta roja por viento "huracanado" en la provincia de Castellón, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana sábado, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a enviar un aviso especial debido a las inclemencias meteorológicas generadas por la borrasca Oriana. Conoce todos los detalles pinchando aquí.