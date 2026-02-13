Consejos de seguridad: ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer la alerta roja en Castellón?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de aviso a alerta roja por viento para este sábado en Castellón. Las rachas pueden llegar superar los 140 km/h y tener carácter huracanado en toda la provincia, sobre todo en el interior norte y sur y en el litoral sur de la provincia.

Ante esta situación, la pregunta que surge es qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esta situación, así como qué consejos hay que seguir para evitar incidencias por este fenómeno meteorológico. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valencia, a través de su Guía de recomendaciones a los ayuntamientos ante fenómenos meteorológicos adversos se ofrecen recomendaciones y consejos a la ciudadanía.

Además, se pide a las administraciones y a los ayuntamientos que tomen las medidas necesarias, siempre teniendo en cuenta lo que se señala en este documento.

Ante un aviso rojo por viento en la provincia, se pide que:

En la calle o en el campo:

No salgas si no es necesario.

Aléjate de casas viejas o en mal estado.

Evita los muros, las vallas publicitarias y cornisas.

No transites por parques, avenidas o zonas arboladas.

No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

Aléjate de postes y torres de alta tensión y en caso de caída avisa al teléfono de emergencias 112.

En zonas marítimas:

Protege tu vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

No te acerques a paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del agua te puede arrastrar.

No circules con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Abstente de practicar cualquier tipo de deporte náutico. Si dispones de embarcación procura asegurar su amarre en un lugar resguardado.

Si estás en un camping permanece atento a la posibilidad de evacuación.

Revisa tu vivienda para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Cierra puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.

Asegura elementos como los toldos, persianas y antenas.

Retira las macetas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Por su parte, desde la Aemet también se ofrecen más recomendaciones:

Mantente Informado

Evita Desplazamientos Innecesarios

Asegura tu Hogar

Prepara un Kit de Emergencia

Protege Dispositivos Eléctricos

Evita Ríos, Barrancos y Costas

Sigue Instrucciones de Protección Civil

También se señala que, para las actividades educativas de enseñanza no universitaria, se deberán limitar las actividades que pueden desarrollarse en los centros educativos a las que puedan desarrollarse en el interior de las instalaciones y quedan prohibidas las actividades en el exterior.

Además, se deberán prohibir o cancelar las actividades que se desarrollen al aire libre. Respecto a las actividades que se desarrollen a cubierto en el interior de recintos o edificios, se deberá valorar la incidencia del fenómeno sobre el desarrollo de la actividad para determinar si se prohíbe o se permite la misma.