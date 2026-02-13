El Consell pide al Gobierno la declaración de zona catastrófica tras el temporal Harry: los 16 municipios de Castellón afectados

El temporal marítimo provocado por la borrasca Harry causó importantes daños en el litoral castellonense. Transcurridas unas semanas después del oleaje que se tragó las playas de Castellón, el Gobierno valenciano mueve ficha. El Consell ha acordado este viernes solicitar al Gobierno de España la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para 60 municipios que sufrieron daños a causa de los fenómenos costeros ocasionados los pasados 19 y 20 de enero por la borrasca de gran impacto Harry. De ellos, 16 corresponden a la provincia de Castellón.

El temporal marítimo tuvo especial virulencia en las zonas costeras, con olas que alcanzaron los seis metros de altura en el golfo de Valencia y provocaron la erosión de numerosas playas, así como daños en paseos marítimos, espigones y accesos y afectaciones a edificaciones de primera línea que precisaron evacuaciones puntuales por riesgo de socavación, según recoge el acuerdo.

Actuaciones urgentes

El Gobierno valenciano subraya que estos daños demandan actuaciones urgentes de regeneración del litoral que eviten la pérdida de biodiversidad, el deterioro de dunas y la acumulación de residuos en playas y que faciliten la reconstrucción de elementos de contención, paseos marítimos, espigones, accesos e infraestructuras de servicios.

En este sentido, argumenta que los daños en bienes e infraestructuras han sido corroborados por los servicios técnicos de la Generalitat y por las diferentes corporaciones locales afectadas y confirman la necesidad de activar los mecanismos previstos en el marco legal vigente.

Por ello, el Consell reclama al Gobierno de España que se adopten, en coordinación con la Generalitat, las medidas de apoyo previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y en la normativa complementaria para paliar las consecuencias del temporal.

Municipios para los que se pide la declaración

Los municipios de la provincia de Castellón para los que el Consell pide la declaración figuran Alcalà de Xivert, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicasim, Burriana, Cabanes, Castellón de la Plana, Xilxes, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs.

Hay que recordar que, tras el temporal, hubo un grito unánime de los alcaldes, de norte a sur de la provincia para que se acelere la regeneración de la costa y evitar futuros temporales.

Excluidos por ahora

El Consejo de Ministros aprobó recientemente un acuerdo para declarar zonas afectadas los territorios que sufrieron los efectos de las sucesivas borrascas ocurridas entre el 10 de noviembre del 2025 y el 9 de febrero del 2026, pero el listado dejó fuera a la provincia, lo que implica que no recibirá ayudas. Precisamente por ello, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ya mostró esta semana su malestar por la exclusión, pese a la solicitud inmediata que había hecho la Diputación, con daños que superan por ahora los 4 millones de euros.

En los últimos días, numerosos alcaldes se han mostrado críticos con la exclusión. Es el caso de Almassora, donde su alcaldesa, María Tormo, ha indicado que los desperfectos ocasionados en la costa de Almassora han sido valorados en 1,5 millones de euros por los servicios técnicos municipales, afectando de manera significativa a infraestructuras públicas y al frente litoral, especialmente en la zona de Pla de la Torre.

Igualmente, el PP de Castellón reprochó el olvido del Gobierno de España.