El Consell reclama "evitar desplazamientos innecesarios" ante las alerta roja por vientos en Castellón

La activación de la alerta roja en la provincia de Castellón para este sábado ha hecho que las autoridades reclamen que los ciudadanos actúen con prudencia y eviten situaciones de riesgos que puedan causar riesgos personales.

Uno de ellos ha sido el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha pedido "prudencia máxima y que se eviten aquellos desplazamientos innecesarios" ante las alertas por fuertes vientos en la Comunitat Valenciana, que se elevarán a nivel rojo en toda la provincia de Castellón este sábado. Para hoy, se mantiene el aviso amarillo en toda la provincia, a excepción del interior norte donde hay aviso naranja.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, donde ha explicado que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha dado cuenta del plan de emergencia activado.

Vientos de 140 km/h

Barrachina ha recordado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón para este sábado.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, reclama precaución. / Europa Press

La alerta roja comenzará en la madrugada de este viernes dado que se prevé rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

En el caso de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Asimismo, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.