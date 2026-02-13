El Consorcio Provincial de Bomberos activa un refuerzo especial ante la alerta roja por viento en Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón activa un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido este viernes a una reunión operativa de coordinación en el Consorcio Provincial de Bomberos para analizar la situación y establecer el dispositivo ante las previsiones del temporal de viento.

Un dispositivo que contempla el refuerzo de los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como la activación de efectivos de forma presencial en los cinco parques de bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta. Asimismo, también se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio.

Asimismo, y para poder atender las incidencias que se puedan registrar durante las jornadas previstas de temporal de fuerte viento, se va a reforzar el número de operadores del Centro Provincial de Coordinación.

Además de todo el dispositivo de refuerzo, en base a las previsiones de AEMET, y ante las alertas activadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón recuerdan a los ayuntamientos de la provincia la importancia de revisar los planes municipales y activar las medidas preventivas necesarias. Al respecto, se incide en la anulación de todas las actividades programadas en los municipios como medida preventiva.

Recomendaciones

Asimismo, desde el Consorcio Provincial de Bomberos se insiste en mantener un seguimiento continuo de las alertas por viento emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y de sus actualizaciones, además de consultar la información meteorológica oficial de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También se recomienda señalizar y, si es necesario, restringir el acceso a parques, zonas arboladas, andamios u otras áreas con riesgo de caída de objetos. Además, es labor de los ayuntamientos informar a la población sobre las zonas del municipio especialmente expuestas a rachas fuertes de viento.

Noticias relacionadas

Desde el Consorcio Provincial también se apela a la ciudadanía a asegurar elementos sueltos (mobiliario exterior, toldos, macetas, cartelería) y evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de viento intenso, además de recordar la importancia de no situarse bajo cornisas, árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.