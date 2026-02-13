Citricultura
El efecto del viento en la naranja de Castellón: explotaciones con el 50% de daños
La recta final de la campaña de recogida se ve afectada
Las lluvias continuadas de las últimas semanas han dado paso a fuertes rachas de viento. Los habitantes de Castellón no recuerdan la última vez que vivieron una semana apacible en lo meteorológico. Ahora afrontan un fin de semana marcado por la alerta roja, que ya ha causado estragos en el mundo del campo.
El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, menciona que todavía no se ha hecho una estimación de daños, a la espera de saber qué ocurre en el fin de semana. Pero señala que ya hay estragos en la citricultura. "Hay afectación en lo que queda de campaña de recolección, tanto en la fruta que cae al suelo como por el rameado, de forma que el fruto pierde valor".
Impacto en la citricultura
Peris indica que en algunas explotaciones "hay daños superiores al 50%, en aquellos puntos donde ha soplado más fuerte el viento y en las variedades más sensibles". En los próximos días se sucederán los partes de seguro.
Otra de las consecuencias de este fuerte viento es el adelanto de jornadas de riego en los campos de naranja y mandarinas. "Esperábamos hacerlo más tarde, pero al secarse el terreno hemos tenido que hacer esta aportación de agua", detalla.
Consecuencias en el campo
El fenómeno meteorológico adverso "ha causado la defoliación en árboles leñosos, lo que supondrá más problemas en primavera con las brotaciones iniciales, con lo que la explotación se queda más desprotegida".
Al igual que en los cítricos, también se han producido daños en las plantaciones de aguacate debido a la caída de fruta en el suelo.
