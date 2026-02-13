Emergencias envía a Castellón a las 18.10 el Es-Alert por el aviso rojo por viento
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que las rachas de viento pueden llegar a ser de 140 km/h
La alerta roja por viento "huracanado" en la provincia de Castellón, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a enviar un aviso especial debido a las inclemencias meteorológicas generadas por la borrasca Oriana. El mensaje de Es Alert se ha enviado al móvil de los castellonenses a las 18.10 por la alerta roja por viento huracanados.
El envío se ha producido después de que la Conselleria asegurara que se enviaría "a lo largo del día de hoy".
Según afirmaba Rodríguez, el Es-Alert a los móviles es una herramienta "importante" para usar ante un día día "complejo", como esperan que sea la jornada del sábado. Por el momento, mientras llega ese momento, Emergencias ha informado a los ayuntamientos y entidades implicadas en la gestión de Emergencias y ha enviado diferentes mensajes a través de las redes sociales.
La situación será especialmente peligrosa en Castellón, donde la Aemet ha decretado un aviso de nivel rojo (riesgo extremo) durante toda la jornada del sábado por "vientos huracanados" que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. Según las predicciones, el peligro extraordinario comenzará en la medianoche del viernes y el sábado y se mantendrá durante todo el día.
