Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón

La crianza está rodeada de obstáculos, también económicos, hasta el punto de que uno de cada cuatro niños de la provincia de Castellón se ve amenazado por el riesgo de pobreza. Una vulnerabilidad que el Gobierno se ha propuesto erradicar, planteando para ello una ayuda universal de 200 euros mensuales para las familias por cada hijo menor de 18 años.

El primer paso

El Consejo de Ministros ya dio el martes el primer paso hacia este objetivo al aprobar la inclusión de la prestación en la Estrategia de Desarrollo Sostenible para el 2030. Dicha propuesta emana del ala de Sumar del Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que encabeza Pablo Bustinduy, y cuenta con el respaldo del departamento de Juventud e Infancia, en manos de Sira Rego.

El alcance y el problema a atacar

A la práctica, según muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, este ingreso adicional que pretende hacer más fácil la crianza alcanzaría a las familias que tienen a su cargo los 106.093 menores de 18 años que ahora residen en el territorio castellonense. El planteamiento pasa por transferir 2.400 euros al año a los beneficiarios, si bien tampoco se descarta que al concretarse la letra pequeña acabe variando la cuantía

«Es un paso fundamental en la lucha contra la pobreza infantil, ya que, como confirman los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, tener un hijo o una hija en el contexto actual, aumenta el riesgo de caer en la pobreza», valora a este diario el delegado de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, quien añade que «una prestación de estas características, tendría un importante efecto en prevenir esta pobreza».

Dicha estadística, en detalle, refleja que el 27,2% de las personas por debajo de los 16 años están en riesgo de pobreza en suelo castellonense. Una situación que se ha ido agravando en los últimos años, ya que en el 2022 el riesgo alcanzaba al 22%.

Los beneficiarios

El representante de Save The Children avala que la medida sea igual para todos, sin tener en cuenta la renta: «La universalidad tiene sus ventajas», apunta, aludiendo a que «configura la prestación en un derecho», a la vez que «elimina el estigma que tienen algunas ayudas sociales y las barreras de acceso burocráticas».

«Y, por último, porque de facto las rentas medias y altas ya están percibiendo una ayuda a la crianza a través de las deducciones fiscales del mínimo por descendiente en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF)», añade. Aún así, Hernández cree que «es necesario que esta medida universal se combine con prestaciones específicas para las familias en pobreza».

Los plazos

¿Y cuándo cobraré la ayuda? Esta es una de las principales dudas, aunque la respuesta no incluye plazos. Su puesta en marcha requiere de fondos y, para ello, de su consignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que impide la aritmética parlamentaria al carecer el Ejecutivo central de apoyos suficientes. «Confío en que vea la luz cuanto antes», mantiene Bustinduy.