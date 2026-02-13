¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo ha advertido: se avecinan horas de mucho viento en Castellón. Eso ha hecho que muchos ayuntamientos, por prevención, hayan optado por reprogramar o trasladar los actos previstos con motivo del Carnaval.

Si bien es cierto que este episodio afectará a toda la provincia, no lo hará con la misma intensidad en todas las comarcas, y habrá unas horas del día que en las que soplará con más violencia que en otras. Para delimitar con mayor exactitud este episodio meteorológico, acudimos a la previsión de Aemet.

Alerta naranja

La alerta amarilla, activada a partir de las 10.00 horas, afecta al litoral norte y sur y al interior sur de Castellón, por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. En Castelló, por ejemplo, esto ha provocado el cierre del Pinar y del parque Meridiano por peligro de caída de árboles.

Será a partir de las 17.00 horas cuando, según la previsión de Aemet, el viento empezará a soplar con más fuerza en el interior norte, por lo cual se ha activado en esa zona la alerta naranja. Así, las rachas máximas pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en las comarcas de Els Ports y l'Alt Maestrat.

Situación complicada el sábado

El sábado la alerta naranja se extiende a toda la provincia y estará activa durante todo el día. Es por ello que uno de los actos más multitudinarios, el desfile del Carnaval del Grau de Castelló, se ha aplazado hasta el domingo por la mañana. El más famoso, el de Vinaròs, todavía está pendiente de una reunión por parte del Ayuntamiento y de los servicios de emergencia.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Castelló ha emitido las siguientes recomendaciones:

Evitar desplazamientos innecesarios.

innecesarios. No transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse.

o próximas a elementos que puedan desprenderse. Asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas.

en balcones, terrazas y azoteas. Extremar la precaución en la conducción .

. No hacer ningún tipo de fuego en exteriores.

en exteriores. Informarse unicamente a través de canales oficiales.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión meteorológica de Aemet cara a los próximos días en Castellón: