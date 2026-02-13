Iberdrola instruye a la Guardia Civil sobre las instalaciones eléctricas

Iberdrola, en el marco de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha impartido a miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón unas jornadas técnicas sobre riesgos y medidas de seguridad para labores que puedan tener que llevar a cabo en instalaciones eléctricas o proximidades.

En la apertura intervino la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Alfonso Martín; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina; así como el jefe territorial de Seguridad España, Laureano Arias; y el jefe de zona de i-DE, José Miguel Martínez.

Conceptos básicos y situaciones

Durante la formación se realizó una exposición sobre cómo identificar una instalación eléctrica, su tipología, conceptos básicos de electricidad, los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, riesgos y prevención en trabajos en instalaciones eléctricas y posibles actuaciones en las mismas o en sus inmediaciones, así como las situaciones de fraude y la problemática social que están generando.

La parte práctica ha consistido en una visita a la central de ciclo combinado Iberdrola en Castellón, en la que el jefe de la planta, Vicente Casanova, ha mostrado a los asistentes su funcionamiento y en la que los participantes han podido familiarizarse sobre el terreno con los diferentes tipos de instalaciones de generación eléctrica.

Con este tipo de iniciativas, la compañía demuestra, una vez más, su compromiso con la formación, la prevención y las responsabilidades que de esta se derivan con el fin último de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieran una sensibilidad ante un riesgo invisible para un ojo no experto.