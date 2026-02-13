Las medidas del Ayuntamiento de Castelló por el temporal de viento: cierres y suspensiones

ÚLTIMA HORA
El Ayuntamiento de Castelló ha emitido un comunicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), convocado ante la alerta por fuertes vientos establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En el documento se especifican las medidas que se van a lleva a cabo cara la jornada del sábado para garantizar la seguridad de los vecinos de la capital de la Plana.
Son las siguientes:
- Suspensión de todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes
- Suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de interior
- Suspensión de la presentación de la Gaiata 5 en el Palau de la Festa
- Suspensión del servicio Bicicas
- Cierre de los cementerios municipales
- Cierre de los parques de El Pinar y Parque del Meridiano y prohibición de acceso a todos los parques urbanos, huertos urbanos y zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas o árboles
- Suspensión de todos los actos con motivo del Carnestoltes en el Grao. (La Gran Desfilada de Carnestoltes se trasladará a la mañana del domingo 15 de febrero a las 11:30h y estará también abierta a la participación de niños y niñas)
- Suspensión del concierto solidario a favor de AFANIAS con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat previsto en la Plaza Mayor (Se reubicará este concierto en otra fecha)
Tanto los Bomberos Municipales como la Policía Local intensificarán la vigilancia reforzando los turnos de guardia, con un total de 28 efectivos de bomberos y 120 agentes de Policía Local durante la jornada de mañana Se recomienda a la población:
- Evitar desplazamientos innecesarios
- No transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse
- Asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas como toldos
- Extremar la precaución en la conducción
- No hacer ningún tipo de fuego en exteriores
- Informarse unicamente a través de canales oficiales
- Se recomienda la retirada de las terrazas al aire libre - No sacar enseres voluminosos a la calle
