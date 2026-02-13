Las medidas del Ayuntamiento de Castelló por el temporal de viento: cierres y suspensiones

El Ayuntamiento de Castelló ha emitido un comunicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), convocado ante la alerta por fuertes vientos establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En el documento se especifican las medidas que se van a lleva a cabo cara la jornada del sábado para garantizar la seguridad de los vecinos de la capital de la Plana.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, en la reunión del Cecopal. / Mediterráneo

Son las siguientes:

Suspensión de todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamient o y sus organismos dependientes

Suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de interior

Suspensión de la presentación de la Gaiata 5 en el Palau de la Festa

Suspensión del servicio Bicicas

Cierre de los cementerios municipales

Cierre de los parques de El Pinar y Parque del Meridiano y prohibición de acceso a todos los parques urbanos, huertos urbanos y zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas o árboles

y prohibición de acceso a todos los parques urbanos, huertos urbanos y zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas o árboles Suspensión de todos los actos con motivo del Carnestoltes en el Grao . (La Gran Desfilada de Carnestoltes se trasladará a la mañana del domingo 15 de febrero a las 11:30h y estará también abierta a la participación de niños y niñas)

Suspensión del concierto solidario a favor de AFANIAS con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat previsto en la Plaza Mayor (Se reubicará este concierto en otra fecha)

Tanto los Bomberos Municipales como la Policía Local intensificarán la vigilancia reforzando los turnos de guardia, con un total de 28 efectivos de bomberos y 120 agentes de Policía Local durante la jornada de mañana Se recomienda a la población:

