Morant pide a Pérez Llorca "que se acuerde de Castellón" y urge aplicar la ley de Vivienda

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido hoy al president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "que se acuerde de Castellón" en materia tanto de vivienda como también sanitaria.

Lo hecho antes de participar en las jornadas interinstitucionales organizadas por los socialistas de la provincia en el Club Náutico de Castelló, una cita que se tuvo que suspender finalmente debido a las fuertes rachas de viento y las alertas meteorológicas. "Tengo un mensaje para el señor Pérez Llorca y es recordarle que Castellón existe y que es una provincia muy importante en la Comunitat Valenciana", ha apuntado Morant, acompañada de otros cargos como Tania Baños, Samuel Falomir, Rafa Simó o Antonia García Valls.

La secretaria general ha afirmado que, para el president, "ahora Castellón se ha convertido en una mina, porque tiene un alcalde en Jérica del PP investigado por abuso sexual a dos menores y entonces no quiere mirar a la provincia". Morant ha afeado además que "no le han pedido el acta de alcalde ni lo han reprobado, es decir, que sigue encubriendo al alcalde de Jérica".

"No nos merecemos"

La líder socialista ha incidido en que Pérez Lloca "sigue encubriendo al alcalde de Jérica porque se ha convertido en ese president que se dedica a encubrir a los acosadores; al alcalde Barcala, al que no ha pedido la dimisión; y a Mazón, al que sigue manteniendo como diputado. En definitiva, tenemos un president de la Generalitat que no nos merecemos, y tampoco en Castellón".

Morant, más allá, ha señalado que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas y, en este caso, de la Generalitat Valenciana. "Los vecinos de Castellón tienen problemas en el acceso a la vivienda, y hay parte de estos problemas que se solucionarían aplicando la Ley de Vivienda estatal, ya que con su aplicación, en Navarra se han declarado zonas tensionadas y se ha bajado hasta un 8,5 por ciento el precio de alquiler y de acceso a la vivienda", ha subrayado.

Según ha apuntado la secretaria general del PSPV, en la Comunitat, Castellón es una de las cuatro zonas tensionadas, de manera que, "si se aplicara la Ley de Vivienda, se podría estar disminuyendo un 8,5% ese precio del alquiler y solucionar problemas reales, y no crearlos como está haciendo Pérez Llorca con la vivienda, pues está haciendo negocio".

Según la líder del PSPV, Pérez Lloca ha demostrado "ser un president "incapaz, con una gestión bastante inútil y que ha venido a la política para seguir encubriendo y fabricando esta política que sabe hacer muy bien en la Comunitat Valenciana el PP, de negocio, de amiguismo y de la corrupción". "Que deje de privatizar la sanidad pública e invierta, que construya vivienda pública y la reparta a la gente y no entre ellos, que aplique la Ley de Vivienda, que se ponga a trabajar y que repruebe al alcalde de Jérica y al alcalde de Alicante y que pida el acta al señor Mazón", ha insistido, aludiendo además a las necesidades en materia sanitaria, como el nuevo Hospital General.