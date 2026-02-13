Morant reivindica la importancia de la inversión en el espacio en una visita a Arkadia Space

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este viernes en el aeropuerto de Castellón las instalaciones de Arkadia Space, una empresa de referencia dedicada al desarrollo y comercialización de motores y sistemas de propulsión basados en combustibles verdes para satélites y vehículos espaciales.

Morant ha puesto en valor los instrumentos de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) para impulsar proyectos y atraer talento de todos los territorios y ha destacado la importancia de la inversión en el espacio y los beneficios que tiene para la ciudadanía como la mejora de las comunicaciones, el estudio de los patrones climáticos o la gestión de las emergencias.

Plan tecnológico

Arkadia Space ha recibido del Ministerio, a través del Plan Tecnológico Espacial de la Agencia Espacial Española (AEE) y el programa Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) una financiación de más de 2 millones de euros.

Además, la compañía es una de las startups del Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC) en la Comunitat Valenciana que se ha beneficiado de un paquete integral que incluye hasta 60.000 euros de ayuda financiera; mentorización técnica y empresarial especializada, y acceso a infraestructuras y ecosistema innovador.

Se trata, como inciden desde la administración estatal, de uno de los casos más representativos de éxito al haber utilizado el entorno del ESA BIC Valencia Region como palanca inicial para acelerar su desarrollo tecnológico, acceder a infraestructuras críticas de ensayo, y consolidar una trayectoria que hoy se traduce en vuelos en órbita, contratos ESA y acuerdos comerciales internacionales.