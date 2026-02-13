Nueva y grave agresión a tres trabajadores de la cárcel de Albocàsser

La violencia vuelve a estallar en el Centro Penitenciario Castellón II, en Albocàsser. Tres trabajadores de la prisión han resultado heridos este viernes tras ser agredidos por un interno con patologías psiquiátricas. Dos de los funcionarios han tenido que ser evacuados en ambulancia, uno de ellos con fractura de tibia y peroné.

La agresión se ha producido en el módulo de enfermería del centro penitenciario a la hora de la comida, cuando los funcionarios entregaban la ración al interno. Según denuncia ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, el ataque fue sorpresivo y de gran violencia.

Ataque violento en el módulo de enfermería

El interno, que llevaba apenas un día en el centro, atacó de forma repentina a los trabajadores. La violencia empleada fue tal que, según el sindicato, se tardó aproximadamente cinco minutos en reducirlo, siendo necesaria la intervención de varios funcionarios para auxiliar a los dos compañeros que estaban siendo agredidos.

Como consecuencia del ataque:

Dos funcionarios fueron evacuados en ambulancia , el más grave con fractura de tibia y peroné .

, el más grave con . Una trabajadora sufrió contusiones en una mano.

Un interno procedente de Picassent

El agresor había sido trasladado desde el Centro Penitenciario de Picassent, donde en el último año habría protagonizado cientos de incidentes, según la denuncia sindical.

Para ACAIP-UGT, este nuevo episodio “pone de manifiesto la nefasta gestión por parte de la Secretaría General” en relación con los internos con patologías mentales, que —según señalan— permanecen en centros penitenciarios ordinarios sin una atención específica adecuada.

Falta de recursos psiquiátricos y déficit médico

El sindicato recuerda que en España solo existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, con aproximadamente 400 plazas, una cifra que consideran insuficiente cuando estiman que un tercio de la población reclusa sufre patologías mentales.

A esta situación se suma la escasez de personal médico en las instituciones penitenciarias. ACAIP-UGT denunció el pasado año un déficit del 74,65% de médicos en las cárceles gestionadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según los datos aportados, 129 médicos atienden a más de 50.000 internos, cuando, según el sindicato, deberían ser 509 facultativos.

Desde ACAIP-UGT han trasladado su deseo de pronta recuperación para los trabajadores lesionados.

Problema recurrente

No es la primera agresión que se produce este año en la cárcel castellonense. El 14 de enero dos funcionarios de la cárcel de Albocàsser resultaron heridos tras una agresión protagonizada por un interno con patologías mentales en el departamento de aislamiento. Solo en los 11 primeros meses del 2025 se produjeron cinco agresiones en la prisión de Albocàsser y dos en la de Castellón.