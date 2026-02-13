La pequeña población de Castellón que soportó la racha de viento más fuerte nunca registrada en la Comunitat

Aprovechando el episodio de fuerte viento en el que está inmerso Castellón, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha buceado en sus archivos para dar a conocer el récord de racha más fuerte registrada por sus torres en la Comunitat. Fue el 22 de diciembre del 2024, en una pequeña pedanía de Castellón, donde sopló a 180 kilómetros por hora.

Se trata de Bel, población perteneciente a Rossell donde solo viven 19 personas, según el último censo. Un episodio del que se hizo eco Mediterráneo, mostrando un vídeo grabado por un vecino en el que se apreciaban la fuerza del viento era "salvaje".

Aquella jornada hubo otros municipios en los que se superaron los 100 kilómetros por hora, como por ejemplo Xert (153 kilómetros por hora) o Sant Mateu (133).

Registros históricos

Volviendo a los registros históricos, el siguiente más alto se captó en las islas Columbretes, donde el 2 de septiembre del 2021 el viento sopló a 174 kilómetros por hora, mismo registro que en Xert en diciembre de 2024. En enero de 2023, la torre de Vilar de Canes marcó 169 km/h.

"El sábado podemos tener en las comarcas de Castellón la situación más ventosa de los últimos años. ¡Precaución!", indican desde Avamet.