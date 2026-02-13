Serias dificultades para los extrabajadores de Frost-trol: "Algunos llevan 13 meses sin cobrar la indemnización"

Fue una de las compañías señeras de la industria de Castellón, con más de seis décadas de trayectoria. La firma Frost-trol, conocida por la fabricación de frigoríficos para supermercados, atravesó hace unos años una grave crisis financiera, de la que no pudo reponerse. A mediados de 2025 se aprobó el despido de más de un centenar de trabajadores que todavía quedaban en la empresa. Llegaron a ser unos 500. Meses más tarde, se puso en marcha el trámite de liquidación de la mercantil.

La negociación del último ERE alcanzó un acuerdo de 28 días por año trabajado, con un tope de 15 meses. Se esperaba que los empleados pudieran recibir el dinero comprometido y cerrar esta etapa para tratar de encontrar un nuevo empleo, pero muchos afectados siguen sin cobrar.

Retrasos en el cobro de indemnizaciones

Un antiguo asalariado se puso en contacto con Mediterráneo para detallar su preocupación por el retraso en el cobro de las cantidades comprometidas. Un extremo que ha sido confirmado por el responsable de la sección de industria de UGT en Castellón, Javier Ferreres. "Hay gente que lleva 13 meses sin cobrar", afirma. Un periodo de tiempo que se debe a quienes salieron de la empresa antes del último despido colectivo. A esta inquietud se une otra situación: muchas personas habían ido encadenando varios ERTE, por lo que hay quien ya tiene agotados los dos años de presentación de desempleo.

Ferreres explica que es usual que la cantidad de las indemnizaciones se acabe abonando por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero antes de ello hay que cumplir con determinados pasos. "El administrador concursal debe entregar los certificados de deuda de los trabajadores". Una documentación que debe estar cumplimentada afectado por afectado. "Esperamos que se actúe rápido, porque los hay que están pendientes desde enero del año pasado", detalló el representante de UGT. El sindicato sigue de cerca la situación de unos 85 empleados.

Juzgado saturado y subasta paralizada

Además, en los últimos meses se han sucedido varios cierres de empresas en la provincia, que junto a la gran cantidad de particulares que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, han acabado por colapsar el único juzgado de lo Mercantil que hay en Castellón. En estos momentos se calcula que los casos pendientes de resolver ya alcanzan los 1.600.

En este contexto, la anunciada subasta de bienes de Frost-trol lleva varios meses paralizada. Del 12 de noviembre al 12 de diciembre estaba anunciada la puja por la principal propiedad: la nave industrial de Cabanes, con 5.500 metros cuadrados, estrenada en 2020 y dotada de las principales novedades tecnológicas.

Incidente procesal y activos en juego

El motivo de esta paralización es un "incidente procesal". Según ha podido saber este periódico, había acreedores que no estaban informados de la subasta, lo que se puso en conocimiento del juzgado. "Por el momento no tenemos ninguna novedad, y seguimos a la espera de las indicaciones de la administración concursal", mencionan desde la compañía encargada de hacer este procedimiento. La paralización ya va para tres meses.

No solo estaba prevista la subasta de la nave, valorada en casi 22 millones de euros. También deben salir unos 70 lotes, que abarcan maquinaria, muebles de oficina o incluso los derechos para utilizar la marca Frost-trol. La suma de todos estos lotes, más la nave, alcanza una cotización de más de 30 millones de euros. El dinero acumulado de este proceso debe servir para pagar las deudas de la empresa antes de la liquidación. Unas deudas que incluyen el dinero comprometido a los empleados.