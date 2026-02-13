UGT convoca una semana de paros en Cruz Roja por "incumplir la normativa laboral"

UGT Serveis Públics PV ha convocado una semana de huelga general en los centros de Cruz Roja Española en la provincia de Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana ante "la falta total de avances en la negociación de los convenios colectivos de empresa de ámbito provincial y el reiterado incumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de la entidad".

La convocatoria de huelga, que comenzará el lunes 23 de febrero hasta el viernes 27, y los paros serán de una hora, entre las 12 y las 13 horas, ha señalado el sindicato en un comunicado

La movilización se convoca tras constatar que, hasta la fecha, "han resultado completamente infructuosas las negociaciones para la renovación y adaptación a la normativa vigente de los convenios colectivos de empresa de Cruz Roja Española en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, todos ellos actualmente en situación de ultractividad", ha lamentado UGT PV.

Del mismo modo, ha criticado que "han sido igualmente infructuosos los reiterados requerimientos realizados por esta organización sindical a Cruz Roja Española para que ponga fin al incumplimiento de la reforma laboral de 2021 en sus centros de trabajo de la Comunidad Valenciana".

En particular, ha denunciado que se está vulnerando lo dispuesto en el Real Decreto-ley 32/2021 que eliminó la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, Cruz Roja "continúa pagando con un convenio propio que deja los sueldos por debajo de lo que marca el convenio del sector, a pesar de que la reforma laboral ya no permite que un convenio de empresa rebaje los salarios fijados en el convenio general", ha reprochado.

Adaptación de los convenios

Dicho RDL estableció, además, un plazo para la adaptación de los convenios colectivos suscritos y registrados o publicados con anterioridad a su entrada en vigor. Sin embargo, camino de cinco años después de la aprobación de esta norma, las personas trabajadoras de Cruz Roja Española continúan percibiendo salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo sectorial de aplicación, "en claro incumplimiento de la legalidad vigente", ha expuesto el sindicato.

Actualmente, las comisiones negociadoras de los tres convenios colectivos de empresa provinciales de Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) se encuentran negociando su revisión tras la finalización de su vigencia natural.

No obstante, UGT ha acusado a Cruz Roja Española de "negarse de manera persistente a ajustar los salarios a los niveles establecidos en el sector". Así, el objetivo de esta huelga es que Cruz Roja Española "ajuste de manera inmediata los salarios recogidos en sus convenios de empresa de la Comunitat Valenciana a los salarios establecidos en el ámbito sectorial, en cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente".

"De buena fe"

Asimismo, se exige que la entidad negocie "de buena fe" la renovación de los convenios colectivos de empresa de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, y retire su propuesta de no negociar la revisión de los mismos.

La presidenta del Comité de Empresa en la provincia de Valencia y delegada de UGT, Begoña Lobo, ha añadido que "la empresa demuestra de forma evidente su falta de voluntad para negociar y para alcanzar un acuerdo de buena fe, incumpliendo su obligación legal de aplicar la reforma laboral".

Por su parte, el coordinador de atención social de UGT Serveis Públics-PV, Jorge Soriano, ha indicaso que la protección del Estado en relación con Cruz Roja corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 a través del Consejo de Protección de Cruz Roja Española, órgano colegiado que preside el ministro en persona y entre sus funciones tiene la obligación de velar por la observancia de la legalidad en la entidad y el control de sus cuentas.

Noticias relacionadas

"No entendemos desde UGT que el ministerio valide que una entidad protegida por el Estado incumpla la reforma laboral, así como que no entendemos que las auditorías externas de Cruz Roja puedan resultar favorables no cumpliendo con los salarios mínimos sectoriales en toda España", ha apuntado.