La zona de Castellón que tiene 113 jabalíes por kilómetro cuadrado: se ponen en marcha medidas contra la sobrepoblación

Hasta hace unos años, ver a un grupo de jabalíes en zonas pobladas de Castellón era muy poco frecuente. En cambio, la sobrepoblación de esta especie ha hecho que sea un fenómeno relativamente habitual. A ello se le une una preocupación añadida: los accidentes de tráfico provocados por animales de este tipo que cruzan las carreteras.

Las administraciones han tomado cartas en el asunto y han impulsado diferentes iniciativas para tratar de reducir la proliferación de la especie en la provincia. Una situación que se ha convertido en urgencia ante la aparición de brotes de peste porcina africana, que ponen en riesgo la actividad de las granjas porcinas del territorio.

Detección y densidad récord

Una de las medidas adoptadas desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación fue la realización de pruebas para detectar la presencia de jabalíes en la Comunitat Valenciana, mediante la técnica de fototrampeo. Esta comprobación ha revelado que una zona de Castellón es la que registra la mayor densidad de estos animales, con 113 ejemplares por kilómetro cuadrado. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, señaló que la cifra está "muy por encima del umbral de referencia de seis ejemplares". Esto significa que multiplica por 19 ese indicador.

Presentación del operativo de la conselleria. / Mediterráneo

La solución adoptada por la administración autonómica es la instalación de las primeras trampas homologadas para la captura de jabalíes, y la zona designada es la desembocadura del río Millars. La decisión se enmarca en el servicio de control complementario establecido por el Decreto-ley 13/2025 del Consell para la reducción de las poblaciones de esta especie en la Comunitat Valenciana, ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana.

Cinco trampas en el Millars

El conseller señala que con la activación de este servicio complementario "damos un paso más en el plan de choque con una actuación planificada, basada en criterios técnicos y centrada en las zonas con mayor densidad".

Deralle del las jaulas instaladas. / Mediterráneo

Martínez Mus subraya que el Consell ha aprobado "por primera vez un marco normativo urgente y específico para reducir las poblaciones de jabalí", y ha recordado que este servicio se suma a la primera fase del plan, puesta en marcha el 1 de enero, que fomenta la caza como medida preventiva y crea un sistema de recogida de animales abatidos para realizar el correspondiente seguimiento.

La instalación inicial contempla cinco trampas en el entorno de la desembocadura del río Millars: dos en el término municipal de Almassora, dos en el de Burriana y una en el de Vila-real.

Zona prioritaria La Plana

Las actuaciones se inician en este humedal, incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana y declarado Paisaje Protegido y Refugio de Fauna, integrado en una de las 14 zonas de actuación prioritaria seleccionadas para la implementación del servicio de control complementario.

La unidad prioritaria denominada La Plana abarca terrenos de los municipios de Almassora, Benicàssim, Borriol, Burriana, Cabanes, Castelló de la Plana, Alquerías del Niño Perdido, Onda y Vila-real, entre otros.

La Generalitat ha establecido 14 zonas de actuación prioritarias que afectan a 155 municipios de toda la Comunitat Valenciana. Los ayuntamientos incluidos en estas áreas recibirán una comunicación, sin que ello implique necesariamente que se vaya a trampear en todos los municipios, ya que las actuaciones se definen en función de los resultados del seguimiento y la necesidad real.

500 ejemplares retirados

Gracias al despliegue de estas medidas, ya se han retirado 500 jabalíes en la Comunitat Valenciana, con datos acumulados hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

En esta línea, el vicepresidente ha recordado que "la Generalitat ha destinado 6 millones de euros a este plan de choque, con 2 millones en ayudas directas y 4 millones para el encargo a Vaersa, que se suman a los 900.000 euros habilitados en 2025 para apoyar a los ayuntamientos en el control de la sobrepoblación".

Los técnicos explican el operativo ante las autoridades. / Mediterráneo

El servicio contempla una primera fase de seguimiento mediante cámaras de fototrampeo durante aproximadamente dos semanas. En función de los resultados obtenidos y de los ejemplares avistados, se solicita autorización al propietario de la parcela para instalar las cajas o jaulas homologadas.

Martínez Mus ha destacado que "el despliegue se realiza de forma planificada, con criterios objetivos y priorizando aquellos puntos con mayor tasa de detección, especialmente en áreas donde la caza no resulta una solución eficaz o viable".

Actuaciones también en zonas urbanas

Además de las actuaciones previstas en la provincia de Castellón, la situación actual obliga a actuar también en zonas de costa y entornos urbanos, donde se ha constatado la presencia de ejemplares en municipios del entorno de la ciudad de València.

Finalmente, ha señalado que estas medidas "se extienden a todo el ámbito de la Comunitat Valenciana y responden a la necesidad de actuar con intensidad y planificación ante una problemática que afecta tanto a espacios naturales como a entornos urbanos".

Por su parte, el alcalde de Burriana y presidente del Consorcio del Millars, Jorge Monferrer, ha agradecido "la sensibilidad y el firme compromiso que el vicepresidente está demostrando con nuestra ciudad". "La puesta en marcha de este plan de choque es una muestra clara de que la Generalitat no solo escucha nuestras demandas, sino que actúa con determinación y medidas eficaces contra una sobrepoblación de jabalíes que afecta a la seguridad vial, la tranquilidad de los vecinos y la viabilidad de nuestros campos", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que con el despliegue de estas jaulas en zonas prioritarias como el paraje protegido del Millars, el Consell "dota a los municipios de herramientas eficaces que protegen no solo a nuestra agricultura y seguridad, sino que ayuda a proteger la rica biodiversidad del paraje".

Al acto también ha asistido el teniente de alcalde de Almassora, José Claramonte.