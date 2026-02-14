Casi 500 servicios por el viento huracanado de la borrasca Oriana en Castellón
Sumando los servicios de la Diputación y el Ayuntamiento de Castelló
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por los fuertes vientos de la borrasca Oriana se están cumpliendo en la provincia de Castellón.
A las 17.00 horas ha habido un total de 487 emergencias entre las atendidas por los Bomberos de la Diputación de Castellón, los Bomberos del Ayuntamiento de Castleló y la Policía Local de Castelló, todas ellas por el viento, según han informado Diputación y consistorio.
En las últimas horas el volumen de emergencias ha crecido, de acuerdo con la Diputación. Las rachas de viento huracanado han llegado a más de 170 kilómetros por hora en el interior norte de la provincia, y rondan los 100 kilómetros por hora en la Plana.
Las caídas de árboles han sido el problema más recurrente del día, y por el momento no se contabilizan personas heridas.
El aviso rojo por vientos extremos sigue activo y por tanto los servicios de emergencia recomiendan extremar las precauciones para evitar que haya víctimas de cualquier tipo, algo que hasta ahora se ha logrado evitar, tras las numerosas alertas activadas.
