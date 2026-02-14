Diputación pone el foco en el Castellón vaciado en el Plan de Empleo 2026

La Diputación de Castellón mantiene a los municipios pequeños de la provincia como máximos beneficiarios del Plan de Empleo.

La institución provincial prorroga los criterios incorporados en las bases del Plan de Empleo 2025 y, para el presente ejercicio, mantiene el presupuesto de 1,5 millones de euros, la inclusión de la Entidad Local Menor como beneficiaria y la discriminación positiva a favor de los municipios pequeños y con menos recursos. Como ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, “seguimos con nuestra hoja de ruta marcada por atender a los municipios más pequeños, la razón de ser de esta Diputación, y porque el conjunto de nuestra provincia sea una gran generadora de oportunidades”.

La dirigente provincial ha puesto en valor el Plan de Empleo que tiene el doble objetivo de contribuir a fomentar el empleo mediante la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras o servicios de interés general o social durante el ejercicio económico 2026; y por otra parte, permitir a los ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia, en especial a los de menor población y con menos recursos económicos, fijar población y mejorar la prestación de los servicios a sus ciudadanos. “Con el Plan de Empleo reforzamos nuestro compromiso por demostrar que vivir en los pequeños municipios no es un desafío sino una gran oportunidad”, ha subrayado Barrachina.

En cuanto a los criterios de valoración para la concesión de subvención a los ayuntamiento y Entidad Local Menor, la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha explicado que se baremará el número de personas desempleadas (mayor puntuación a mayor número de desempleados), número de habitantes (puntuación en orden inverso al número de población) y presupuesto de gastos de la entidad (puntuación en orden inverso a los recursos financieros que disponga la entidad).

Subvención mínima y máxima

“Los municipios con mayor puntuación llegarán a 9 puntos y el que menos puntuación obtenga llegará a 4 puntos, de manera que todos recibirán subvención que oscilará entre la subvención máxima de 12.500 euros o la mínima que se obtenga con 4 puntos que será de aproximadamente 5.500 euros”, ha informado la vicepresidenta provincial. Las cantidades totales de subvención por municipio dependerán del importe que soliciten los municipios con mayor puntuación.

Por lo que hace a la selección de participantes, la diputada ha destacado que se han simplificado los criterios, incluyendo criterios como la formación para el puesto de trabajo o la entrevista, que será opcional. “Unos criterios a baremar que se pueden acreditar fácilmente y, de esta manera, se reducirán los tiempos para el baremo de la documentación”.

Destinos de la contratación

Los trabajadores serán contratados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social como, por ejemplo, trabajos encaminados a la mejora y mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de espacios públicos urbanos, protección y mantenimiento de zonas naturales, promoción del turismo, desarrollo cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual, así como el mantenimiento del patrimonio cultural, entre otros. Los contratos deberán iniciarse en el ejercicio 2026, teniendo una duración mínima de tres meses

Además de todo ello, y también como novedad para este 2026, se incluye como gasto elegible los costes de Seguridad Social del mes de octubre, que se podrán justificar en noviembre.

Como dato, a través del Plan de Empleo 2025, los ayuntamientos beneficiarios, junto a la Entidad Local Menor, se formalizaron 292 contratos. Para la vicepresidenta y responsable del área Económica, “un municipio con oportunidades laborales atrae a los vecinos y vecinas y fija población”, y ha insistido diciendo que “la creación de empleo es una gran herramienta para luchar contra la despoblación en la provincia de Castellón”.