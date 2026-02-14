Los expertos anuncian un cambio brusco del tiempo para Castellón

Castellón se prepara para vivir este sábado una jornada de alto riesgo por culpa de las rachas huracanadas de viento que golpearán a toda la provincia. La borrasca Oriana complicará el fin de semana con ráfagas de viento que superarán los 140 km/h y podrán llegar hasta los 150 km/h, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en toda la provincia.

Desde las administraciones, se reclama a los ciudadanos que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de la Aemet que piden que no se realicen desplazamientos, a menos que sea estrictamente necesarios, y que se evite la cercanía a zonas arboladas, entre otros consejos.

Pero, después de que este sábado el viento azote la provincia y el domingo se dejen sentir los últimos coletazos, los expertos indican que se producirá un cambio acusado en el tiempo, a partir del lunes. Así lo indica José Quereda, catedrático de climatología de la Universitat Jaume I, que afirma que "el tiempo se estabilizará y la temperatura subirá a partir del lunes".

Quereda apunta que, ya desde las últimas horas del domingo, las rachas de viento registraron cifras "más normales" de entre 20 y 25 km/h de media. Además, tras la caída térmica que ha empezado hoy y se prolongará el sábado, el termómetro recuperará temperaturas más benignas en la provincia.

48 horas

El meteorólogo de la UJI señala que "estas velocidades tan altas de las rachas se mantendrán unas 48 horas, con una media por encima de los 60 km/h, que subirá en cotas altas hasta los 90 km/h". Además, Quereda asegura que "habrá poca lluvia en estas jornadas, pero las temperaturas descenderán".

José Quereda explica que este fenómeno de vientos huracanados, de circulación oeste, se debe a "un choque entre una masa de aire polar y una masa de aire tropical, lo que provoca una vaguada", lo que explica los efectos de Oriana sobre Castellón.

Por otra parte, esta borrasca pondrá fin a "una serie que hemos sufrido en las últimas dos o tres semanas, provocado por la necesidad de la atmósfera de conseguir el equilibrio energético". A nivel de lluvias, Oriana afectará sobre todo a la zona oeste de la península, pero "estamos defendidos por el sistema Ibérico, por lo que solo habrá precipitaciones ligeras en el interior". Pero, una vez Oriana atraviese estas montañas "queda el viento que nos afectará este fin de semana".