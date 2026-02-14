Un gran pino cae en Orpesa junto al parque del castillo por el viento

Un pino de grandes dimensiones ha caído este sábado en la avenida la Plana, junto al parque del castillo y la gasolinera situada en la entrada de Orpesa, en pleno episodio de alerta roja por rachas extremas. El árbol se ha desplomado sobre la vía en una de las zonas más transitadas de acceso al municipio.

La caída ha generado momentos de preocupación entre vecinos y conductores, en una jornada marcada por el temporal. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.

Noticias relacionadas

El suceso confirma el riesgo real que supone la intensidad del viento prevista durante todo el día.