Un gran pino cae en Orpesa junto al parque del castillo por el viento

El árbol está situado a la entrada del municipio desde la N-340

Árbol caído a la entrada de Orpesa.

Árbol caído a la entrada de Orpesa. / Eva Bellido

Eva Bellido

Orpesa

Un pino de grandes dimensiones ha caído este sábado en la avenida la Plana, junto al parque del castillo y la gasolinera situada en la entrada de Orpesa, en pleno episodio de alerta roja por rachas extremas. El árbol se ha desplomado sobre la vía en una de las zonas más transitadas de acceso al municipio.

La caída ha generado momentos de preocupación entre vecinos y conductores, en una jornada marcada por el temporal. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.

El suceso confirma el riesgo real que supone la intensidad del viento prevista durante todo el día.

