La inflación da un respiro en Castellón: deja de ser una de las provincias con el IPC más alto

El aumento del coste de la vida es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente en elementos como la alimentación o la energía. El año 2025 acabó con un IPC estatal del 2,9%, una décima por encima del registrado al cierre de 2024. En cambio, Castellón sufrió una inflación muy por encima de la media nacional y cerró el año en el 3,6%.

El peor momento se dio en agosto, cuando el IPC provincial alcanzó el 3,7%, un punto por encima del conjunto nacional. Durante varios meses fue la zona con la mayor subida de precios de toda España. Esta circunstancia afecta directamente a las revisiones salariales, que en su gran mayoría se actualizan en función del indicador nacional. De este modo, los trabajadores han ganado y perdido poder adquisitivo a la vez, en función del baremo empleado a la hora de hacer el cálculo.

Cambio de tendencia en enero

En cambio, el nuevo año ha arrancado con un cierto alivio para los consumidores castellonenses. La inflación interanual pasa en solo un mes del 3,6% al 2,4%, y ya se acerca a la media nacional, situada en el 2,3%. Gracias a esto, abandona la cabeza del listado de provincias más inflacionarias. Valladolid o Baleares registran el mismo 2,4%, y hay 12 provincias con el IPC más elevado, entre las que destacan Madrid (3,0%) o Ceuta (2,9%).

Inflación en Castellón

Además, Castellón se sitúa por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, que empieza el año en el 2,5%. Este dato se explica por el 2,5% de la provincia de Valencia y el 2,7% que alcanza Alicante.

Detalle por sectores

A la hora de analizar el comportamiento de los precios en el comienzo de este año, destaca el impacto positivo de la campaña de rebajas de invierno. La ropa experimenta un descenso del 16,1% en enero, mientras que el calzado cae un 10,4%. También se detectan bajadas moderadas en otros apartados como los muebles (-1,6%), los artículos textiles para el hogar (-1,2%) o los utensilios para la casa (-2,2%).

Una parte menos positiva para los bolsillos de los castellonenses tiene que ver con la alimentación, que sigue al alza, aunque de una manera más moderada. Los alimentos han subido un 0,4% y las bebidas un 0,3%, mientras que las bebidas alcohólicas se dispararon un 3,1%.

Alimentación y energía

La cesta de la compra todavía nota el impacto de la fuerte subida de los huevos, hasta un 30,7% en el último año, si bien los aceites vegetales siguen con la tendencia a la baja, al abaratarse un 20,6%.

Otro de los apartados que más influyen en los precios es la energía, que en Castellón aumenta el 1,6%. La temporada baja turística se nota con el retroceso del 12,4% en los paquetes vacacionales.