Marta Barrachina refuerza el dispositivo extraordinario del Consorcio de Bomberos de Castellón

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para “extremar la precaución” con motivo de la alerta roja establecida en la provincia por fuertes rachas de viento. “La situación es complicada”, ha declarado.

Lo ha hecho tras presidir la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en el parque de bomberos de Plana Alta, ubicado en Oropesa, donde se ha desplazado para conocer la evolución del temporal. “Estamos viviendo una situación complicada que exige la máxima precaución”. “La Diputación Provincial de Castellón es consciente de esta circunstancia y hoy hemos vuelto a reforzar el dispositivo extraordinario. Se amplían los efectivos en este parque de Plana Alta para dar respuesta a todas las incidencias que estamos registrando y se incorporan profesionales desplazados desde Valencia. Damos las gracias porque son necesarios para atender rachas de viento que en algunos puntos han resultado huracanadas”.

"Seguimiento constante"

Con un “seguimiento constante de la evolución de la emergencia” y con “un análisis pormenorizado de los datos minuto a minuto”, Marta Barrachina ha desgranado los datos facilitados por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para atender la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia que en varios municipios han llegado a alcanzar los 170 km/h.

Las comarcas de la Plana Alta y Baix Maestrat concentran el mayor número de incidencias, que en el momento de la comparecencia de la presidenta de la Diputación se contabilizaban en más de 130. En todo caso, “se están produciendo entradas constantes, y estamos registrando un incremento de servicios en la comarca de la Plana Baixa”.

Sin daños personales

“Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales”, ha subrayado Marta Barrachina. Retirada de árboles caídos, ramas y elementos varios con peligro de caída desde cornisas, techados de cubiertas o planchas, como placas solares, suman el mayor número de intervenciones por lo que la máxima autoridad de la Diputación de Castellón ha vuelto a apelar al sentido común y ha pedido “extremar precauciones y limitar las actividades al aire libre”. “Por favor, solo se han de realizar aquellas salidas que sean estrictamente necesarias”, ha recalcado.

Cabe recordar que Marta Barrachina asiste a esta nueva reunión de coordinación tras solicitar a la Generalitat Valenciana el envío a la población de un nuevo mensaje ES-Alert. “Queremos recordar a toda la ciudadanía, a la que agradecemos su concienciación, que estamos en alerta roja hasta las 00.00 horas de hoy sábado”.

Refuerzo extraordinario

Marta Barrachina asiste a la reunión de coordinación en Oropesa tras presidir ayer la reunión operativa del Consorcio Provincial de Bomberos. Con motivo de la alerta roja, la Diputación de Castellón habilitó ayer viernes 13 de febrero un dispositivo que refuerza los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como activó de efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benassal, Morella y Atzeneta. Asimismo, también se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de Bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio. Hoy sábado, este dispositivo se ha reforzado en Plana Alta y ha sumado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Asimismo, se mantiene un refuerzo del número de operadores del Centro Provincial de Coordinación.

Información a través de canales oficiales

En su comparecencia, Marta Barrachina ha pedido a la población “informarse a través de los canales oficiales” de la evolución del temporal y de las alertas por viento y actualizaciones emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, además de consultar la información meteorológica oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).