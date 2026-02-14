3.000 médicos de Castellón, llamados a la huelga el lunes

Más de 3.000 médicos de la provincia de Castellón están llamados a la huelga en contra del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y para exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, Carlos Vilar, subraya que «estamos reivindicando unas condiciones laborales dignas y un marco normativo que reconozca la especificidad de nuestra formación y responsabilidad» e insiste en que «reivindicar unas condiciones laborales dignas redunda directamente en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía». El doctor Vilar recuerda que el objetivo de las movilizaciones es asegurar tanto el presente como el futuro de la sanidad pública, garantizando recursos humanos suficientes, tiempos de atención adecuados y condiciones laborales dignas para los profesionales.

Malestar con los servicios mínimos

Desde el Sindicato Médico su presidente, Alejandro Calvente, mostró su rechazo por los servicios mínimos decretados por la Conselleria de Sanitat por considerarlos claramente abusivos y anunció que los han impugnado y pedido medidas cautelarísimas. Además de la huelga indefinida, se han convocado concentraciones el lunes a las 11.00 horas a las puertas de hospitales y centros de salud.

Repunte de la gripe

La convocatoria coincide con un ligero repunte de la gripe de un 77,78% en la última semana en la Comunitat Valenciana al pasar de 19,8 casos a 35,2. Todos los departamentos de salud de Castellón salvo la zona limítrofe con Valencia están en nivel naranja de incidencia con entre 800 y 1.000 casos por 100.000 habitantes, igual que la semana anterior.

Los principales departamentos de salud aún están en nivel naranja. / GVA

Huelga nacional

Los paros, a nivel nacional, están previstos entre el lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

El 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el Comité de Huelga manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones, que comienza este sábado con una manifestación en Madrid. El Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) tenía previsto fletar un autobús para participar en las protestas, si bien la declaración de alerta roja ha frustrado el viaje.

Protestas anteriores

La anterior huelga convocada en diciembre por el Sindicato Médico tuvo un seguimiento del 18,7% en Castellón según la Conselleria de Sanitat, mientras que el sindicato médico CESM, por su parte, lo elevó al 80%. Además, obligó a suspender citas médicas y cirugías. Posteriormente hubo otra protesta en enero, en esta ocasión convocada por el sindicato Avanza que tuvo un seguimiento inferior (70% según la entidad convocante, principalmente en el Hospital General, si bien la Conselleria lo situó en un 3,7%).