Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo

La red ferroviaria que discurre por Castellón se encuentra en plena ejecución de las diferentes fases del corredor mediterráneo. Desde hace tres años se actúa en la parte norte de la provincia, mientras que los usuarios del tramo Castelló-València sufren obras desde hace más de una década. Este largo periodo de tiempo se debe a los problemas derivados de la instalación del tercer hilo en las vías del tren. Una medida que permite compatibilizar el paso de trenes de ancho internacional, como el paso de los AVE hasta Castelló, con otros servicios convencionales como los de Cercanías. Algo que no se repetirá en el tramo del norte, porque solo será de ancho internacional.

El ejemplo más reciente de los quebraderos de cabeza del tercer hilo tiene que ver con una licitación anulada por Adif. El pasado mes de agosto se sacaron a concurso los servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de los aparatos de ancho mixto entre Castelló y València, además de otras zonas en Tarragona. Un contrato valorado en 8 millones de euros y repartido en dos lotes. Ahora, tras haber completado diferentes fases, Adif explica el desistimiento de este expediente por dificultades técnicas asociadas a esta infraestructura.

Problemas técnicos del ancho mixto

Los aparatos han sufrido averías y retrasos por "problemas de montaje provocados por la alta complejidad que tienen los desvíos de ancho mixto más modernos". El documento añade el "deficiente comportamiento de los aparatos de ancho mixto", en puntos como el área de Font de Sant Lluís de València o en Sagunt.

También argumentan la "carencia de algunos repuestos muy específicos de estas instalaciones de seguridad mecánica", lo que aumenta "los tiempos de respuesta para la reparación de las incidencias" y una mayor afección al tráfico ferroviario "al dar de baja las instalaciones afectadas".

Nueva licitación en preparación

Tras este desistimiento, se va a "preparar de forma inmediata una nueva licitación que recoja las necesidades". Entre ellas, una "formación específica que permita resolver los problemas de montaje y mantenimiento" o la disposición de documentación necesaria para operar de manera adecuada.

Además, se propondrá disponer "de partidas de repuestos dotadas de mayor cuantía económica que permitan suministrar elementos muy específicos, y para los que Adif no dispone aún de contratos de suministro".

El ente gestor de las infraestructuras detalló en verano que los nuevos equipamientos estaban "en fase de prototipo y con diseños no unificados", lo que causa estas carencias. Además, advertía de que los desvíos más antiguos ya acusaban el paso del tiempo, por lo que requieren mantenimiento.