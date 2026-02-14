Guardia Civil
Prohíben la circulación de camiones por la AP-7 en Castellón y limitan la velocidad a 80 km/h en tres carreteras de la provincia
Durante todo el día por la alerta roja
La Guardia Civil de Tráfico ha prohibido la circulación de camiones en ambos sentidos por todo el tramo de la AP-7 que discurre por Castellón debido a las fuertes rachas de viento que asolan la provincia durante este sábado, según han corroborado a este diario fuentes de la Benemérita. Por este motivo, decenas de camiones permanecen paralizados a la altura de Cabanes y otros se han desviado por la N-340.
Además, debido al viento, un camión ha volcado en la AP-7 entre Benciarló y Peñíscola.
Las mismas fuentes oficiales han destacado que en otras tres carreteras de la provincia se puede circular en ambos sentidos pero con limitación de la velocidad a 80 km/h. Se trata de la CV10 a la altura de Nules, la N-232 en Vinaròs y la CS 22 en Castelló.
Estas medidas se mantienes mientras se prolongue la alerta roja.
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia