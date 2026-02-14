Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohíben la circulación de camiones por la AP-7 en Castellón y limitan la velocidad a 80 km/h en tres carreteras de la provincia

Durante todo el día por la alerta roja

Imagen de archivo de camiones por la AP7 a su paso por Castellón.

Paloma Aguilar

Castellón

La Guardia Civil de Tráfico ha prohibido la circulación de camiones en ambos sentidos por todo el tramo de la AP-7 que discurre por Castellón debido a las fuertes rachas de viento que asolan la provincia durante este sábado, según han corroborado a este diario fuentes de la Benemérita. Por este motivo, decenas de camiones permanecen paralizados a la altura de Cabanes y otros se han desviado por la N-340.

Además, debido al viento, un camión ha volcado en la AP-7 entre Benciarló y Peñíscola.

Las mismas fuentes oficiales han destacado que en otras tres carreteras de la provincia se puede circular en ambos sentidos pero con limitación de la velocidad a 80 km/h. Se trata de la CV10 a la altura de Nules, la N-232 en Vinaròs y la CS 22 en Castelló.

Estas medidas se mantienes mientras se prolongue la alerta roja.

