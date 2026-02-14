Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Civil envía un segundo Es-Alert en Castellón

El mensaje insta a no realizar desplazamientos por la provincia

Mensaje enviado a los móviles de los castellonenses. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Castellón

"A los efectos de minimizar las consecuencias del fuerte episodio de vientos sobre la población, se recuerda la necesidad de evitar desplazamientos en la provincia de Castellón". Es el texto que han recibio en sus móviles los castellonenses en sus móviles poco antes de las 10.30 horas, advirtiendo sobre el peligro que supone salir de casa en este episodio de temporal, que está dejando rachas de viento de más de 170 kilómetros por hora.

Es el segundo Es-Alert que Protección Civil lanza en la provincia en el plazo de unas horas. El anterior llegó ayer a las 18.10 horas instando a evitar los desplazamientos.

Una imagen con el texto enviado por la Generalitat con motivo del envío del Es-Alert / Toni Losas

Según indicaron ayer desde la Generalitat, el Es-Alert a los móviles es una herramienta "importante" para usar ante un día día "complejo", como esperan que sea la jornada del sábado.

