Las rachas de viento de 135 km/h dejan coches atrapados en el parking de Carrefour en Castelló
Los efectos de la borrasca Oriana dejan desperfectos en los vehículos
Una de las imágenes de la jornada de vientos huracanados en Castelló se ha producido en el parking del Carrefour de Castelló.
Había coches aparcados en el estacionamiento al aire libre frente al conocido hipermercado, aunque se trataba de muy pocos puesto que se trataba de una jornada en la que el aviso rojo de Aemet hizo que mucha gente permaneciera en sus casas sin desplazarse.
Sin embargo, algunos han quedado atrapados por la caída de uno de los techados del parking, que se ha vencido a causa del viento de la borrasca Oriana.
El techado ha golpeado en la parte superior de algunos de los coches y en principio no hay ninguna persona herida.
Al menos 288 incidentes
Ello ha ocurrido en una jornada con numerosos incidentes en Castelló, al menos 288 según el Ayuntamiento.
Las rachas de viento han llegado en la capital de la Plana a los 135 km/h, uno de los lugares de la provincia donde más viento ha hecho. Aun así, ha quedado lejos del récord alcanzado en Vilar de Canes, con 172 km/h.
Puedes seguir toda la información de última hora de la borrasca Oriana en nuestra web.
