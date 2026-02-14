Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior

Avamet califica las rachas como "salvajes"

Panorámica de Vilar de Canes.

Panorámica de Vilar de Canes. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicaba que los vientos en Castellón durante la jornada del sábado podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. Por ese motivo está activada en toda la provincia la alerta roja, provocando la suspensión de los Carnavales y todos los actos al aire libre.

Los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) de las últimas horas confirman e incluso empeoran dicha previsión, ya que las rachas máximas -con datos actualizados a las 8.00 horas- alcanzan los 172 kilómetros por hora.

Ha sido en dos poblaciones: Vilar de Canes y Bel (esta última registra el récord de viento más intenso nunca captado por las torres de Avamet).2.

Rachas máximas de viento de las últimas horas.

Rachas máximas de viento de las últimas horas. / Avamet

Ha sido concretamente a las 4.20 horas, según Avamet, cuando se han dado estas rachas "salvajes". "Vientos huracanados y muy peligrosos", advierten.

Ante este episodio meteorológico, desde el Consorcio Provincial de Bomberos insisten en extremar la precaución y "limitar las actividades al aire libre a lo estrictamente necesario".

