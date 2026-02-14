Siete de cada diez viviendas en alquiler de Castellón ya superan los 700 euros

El mercado inmobiliario tampoco parece dar una tregua a los castellonenses este 2026. La provincia estrena el año con un nuevo repunte en los precios que llevan a que, si ya era difícil antes, ahora encontrar un inmueble asequible en alquiler sea similar a tratar de hallar, como dice el refrán, una aguja en un pajar. La situación resulta tal que hasta siete de cada diez ofertas superan los 700 euros de cuota mensual.

La oferta de arrendamiento resulta bastante limitada en el territorio al haber sufrido un importante descenso en los últimos años, como ha venido recogiendo este diario, motivado por la gran demanda y la inseguridad jurídica de los propietarios. Quien trate de alquilar en estos momentos encontrará unos mil inmuebles ofertados en estos momentos en suelo castellonense, de los que 724 superan la barrera de los 700 euros mensuales.

Alejados de la capital y pequeños

Se da la circunstancia además de que, la gran mayoría de pisos ofertados a precios inferiores a dicho importe, son estudios de una habitación o inmuebles de pequeño tamaño, con 50 metros cuadrados como mucho. En cuanto a localización, también es más fácil hallarlos fuera de la ciudad de Castelló.

Aún así, un estudio de Idealista, sostiene que el precio razonable para la coyuntura actual en puntos como la capital de la Plana ronda los 865 euros, cumpliendo con ello seis de cada diez viviendas (el 58%). Sin embargo, el esfuerzo económico que deben realizar las familias para sufragar el arrendamiento ha repuntado en los últimos años. Si se compara el último dato, relativo a 2025, que refleja el mismo portal inmobiliario se ha incrementado en tres puntos respecto al 2022, en solo tres años. Antes debían invertir el 20% de sus ingresos, mientras que ahora se requiere el 23%.

Con todo, si se compara la situación de Castellón con la del resto de la Comunitat todavía hay margen para que se agrave. El esfuerzo tanto en la provincia de Valencia como en la de Alicante se eleva hasta el 37%. Si, en cambio, se analiza el escenario por capitales, en la ciudad de Castelló se requiere el 25% de los infresos, frente al 40% de València y al 38% de Alicante.