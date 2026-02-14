Suprimen el tráfico de trenes en el corredor Mediterráneo entre Valencia y Castellón

Renfe ha anunciado que debido a los avisos rojo y naranja emitidos por Aemet a consecuencia de la borrasca Oriana, "el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de hoy".

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.