El temporal de viento provoca el caos en Castellón con rachas de 172 km/h

El viento, con fuertes rachas que alcanzaron los 172 km/h en las localidades de Vila de Canes y Rossell en el interior de Castellón, ha provocado este sábado el caos en la provincia con casi 600 intervenciones realizadas por el Consorcio Provincial de Bomberos y los bomberos, la Policía Local y las brigadas municipales del Ayuntamiento de Castelló.

Un vendaval que quedará marcado en la provincia por destrozos en el mobiliario urbano; caídas de árboles, placas solares, cascotes, muros y estructuras metálicas; desprendimientos de ramas; daños en antenas, fachadas, persianas y soportes publicitarios; la suspensión de los trenes de alta velocidad entre la Comunitat Valenciana y Cataluña (se mantuvieron los cercanías entre Castelló y València); el cierre del Puerto de Castellón para la entrada y salida de barcos; así como la clausura de instalaciones deportivas, caminos, cementerios y parques.

Atenciones y refuerzos

Además, el viento huracanado ha sido también la causa, durante este sábado, de varios incendios, uno en un descampado junto a unas villas del Grau de Castelló donde un vecino ha tenido que ser atendido por inhalación de humo, y otro fuego entre las poblaciones de Nules y Vilavella. Ambos han quedado extinguidos y otro fuego declarado en Cabanes a media tarde ha sido estabilizado horas más tarde.

Máximas rachas de viento en la provincia de Castellón este sábado Localidad Velocidad Vilar de Canes 172 km/h Rossell 172 km/h Xert 166 km/h La Serra d’en Galceran163 km/h Xodos 158 km/h La Serratella 155 km/h Sant Mateu 147 km/h Llucena 145 km/h Culla 142 km/h Castelló 109,4 km/h Fuente Avamet/Ayuntamiento de Castelló

En el límite de Castelló y Benicàssim, una embarcación que se encontraba en el mar ha requerido el servicio del Consorcio Provincial de Bomberos y la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, se ha desplazado hasta el puesto de mando habilitado en la localidad de Orpesa que ha tenido que ser reforzado con dos unidades de València debido a que las comarcas del Baix Maestrat y la Plana Alta han sido de las más afectadas por el viento.

Intervención de los bomberos de Castelló. / Mediterráneo

Por lo que se refiere a los problemas en las comunicaciones, se han sumado dos trenes que han tenido que esperar más de dos horas en las vías debido a la presencia de árboles en el trazado y a otro incendio ocurrido en Alcalà de Xivert.

Tráfico

Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico ha atendido un accidente de un camión en la AP-7 entre los términos municipales de Benicarló y Peñíscola. La Benemérita, en virtud de la seguridad de los conductores, ha prohibido la circulación de camiones en todo el tramo de la AP-7 en la provincia de Castellón y ha desviado a estos vehículos por la N-340, según confirmaron fuentes oficiales al periódico Mediterráneo.

Por este motivo, y ante el riesgo y el peligro por las fuertes rachas de viento, decenas de camiones han quedado estacionados en el área de servicio de Cabanes.

En otras tres carreteras importantes de la provincia sí que han podido circular los vehículos en ambos sentidos pero con limitación de velocidad a 80 km/h. Estas son la CV10 a la altura de Nules; la N-232 por Vinaròs y la CS-22 en el término municipal de Castelló. Ambas medidas se mantienen durante todo el aviso rojo, si bien se espera que este domingo las comunicaciones vuelvan a la normalidad tras la desaparición de la alerta máxima que está aún vigente en la provincia.

Finalmente, y aunque este domingo se prevé una mejoría en la climatología, las instituciones públicas insisten en que, mientras hay viento, no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse. También se recomienda asegurar toldos y objetos en balcones, terrazas y azoteas, extremar la precaución al volante, no encender fuego en exteriores e informarse a través de los canales oficiales.