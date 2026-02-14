¿Cuándo terminará este viento en Castellón?

Los vientos de más de 170 kilómetros por hora en la provincia de Castellón este sábado están dejando escenas complicadas de resolver para los servicios de emergencias. Aunque por el momento no hay heridos, las autoridades recomiendan extremar las precauciones para evitar víctimas

"El viento seguirá soplando con rachas muy fuertes, localmente huracanadas en Castellón, lo que queda de día, tendiendo a amainar la próxima madrugada", han expresado desde Aemet esta tarde de sábado.

Simplemente el acto de caminar por la calle en cualquier localidad castellonense supone un riesgo, aunque sea solo por la estabilidad, difícil de mantener.

A eso se le suma la dificultad para hacer cualquier tipo de actividad, con el aplazamiento de muchos actos de carnavales previstos para el sábado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado en el clavo sobre la virulencia de la borrasca Oriana en Castellón, con su aviso rojo, que provocó que la Generalitat mandara varias Es-Alert el viernes y el sábado.

De la misma forma, Aemet también tiene listos ya sus pronósticos para los próximos días, mientras los castellonenses se preguntan cuándo parará este fastidioso viento.

Cómo sigue el fenómeno de vientos

Si no hay cambios, este sábado finalizará el aviso rojo, es decir, la alerta extrema por vientos huracanados. Pareciera que lo peor habría pasado... pero no hay que confiarse, puesto que para este domingo sigue habiendo un aviso.

Así, este domingo por la mañana habrá aviso naranja de Aemet en toda la provincia de Castellón, tanto en el interior como en la costa, de norte a sur.

De cara a la tarde, el aviso cambiará a amarillo, o sea que rebajará su intensidad hasta los 70 kilómetros por hora en toda la provincia.

El día clave

Y ya finalmente el lunes es cuando Aemet asegura que casi toda Castellón saldrá de los avisos, puesto que solo el interior norte de la provincia mantendrá el aviso amarillo para ese día.

Eso sí, ese aviso amarillo sí que estará en principio activo todo el lunes.