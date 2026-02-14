El vuelco de un camión por el viento corta un carril de la AP-7 en Castellón
Los vehículos de más de 7.500 kilos tienen prohibida la circulación por la autopista a su paso por la provincia
El carril izquierdo de la AP-7 permanece cortado a la altura del kilómetro 367, a la altura de Peñíscola, a consecuencia del vuelco de un camión afectado por el viento.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro se produjo a las 9.05 horas en dirección Barcelona. Al no haberse retirado aún el vehículo, el carril permanece todavía cortado.
Para evitar este tipo de incidentes, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, anunció durante la mañana la prohibición de que vehículos de más de 7.500 kilos circulen por la AP-7 a su paso por la provincia, por lo que se tienen que desviar por la N-340.
En este sentido, ha indicado que el motivo de estas restricciones es evitar cualquier vuelco que se pueda producir de estos vehículos. Está limitada también la velocidad de los trenes en determinadas zonas, siempre con un fin de precaución ante el viento, ha dicho.
