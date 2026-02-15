Un centenar de servicios devuelven la normalidad a la provincia de Castellón tras la alerta roja

La provincia de Castellón vuelve poco a poco a la normalidad después de que el pasado sábado fuera azotada por fuertes rachas de viento que llegaron a alcanzar los 172 km/h en Vila de Canes y Rossell y los 109,4 km/h en la capital.

Si bien la alerta pasó de roja a amarilla en este domingo, tanto los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos como los del Ayuntamiento de Castelló junto a la Policía Local y las brigadas municipales de la Plana han centrado su trabajo en retirar de la vía pública árboles y ramas, así como en la recogida de elementos que habían sido desplazados por el viento como cornisas, tejas o contenedores o placas solares que se habían descolgado y necesitaron la actuación de los bomberos.

En total, un centenar de servicios que han contribuido hoy a devolver la normalidad a las localidades de la provincia: 36 por parte del Consorcio Provincial y el resto del consistorio de la capital de la Plana donde todavía permanecen cerrados los parques del Pinar y del Meridiano como medida preventiva y hasta que se complete la revisión técnica de ambas zonas y se garantice la seguridad para su reapertura. Además, en Castelló, y en previsión de la llegada de las fuertes rachas de viento, el servicio de recogida de basura no se interrumpió ni el viernes ni el sábado por la noche, lo que posibilitó unas calles más limpias ya que los contenedores volcados estaban vacíos.

En cuanto a las comunicaciones, la Guardia Civil de Tráfico ha mantenido algunas restricciones en la AP-7 durante el día de hoy, más laxas que el sábado. La Benemérita ha permitido la circulación en ambos sentidos de esta vía rápida en el tramo entre Castellón Norte y el límite con Tarragona pero a 80 km/h y ha prohibido adelantar a vehículos pesados, según han informado este domingo fuentes oficiales.

Desde Renfe han confirmado la restitución de los trenes de media (Castellón-Vinaròs y Castellón-Tortosa) y larga distancia (Euromed, AVE e Intercity) que habían sido suspendidos el sábado. Los trenes de Cercanías han prestado servicio como lo habían hecho el día anterior y el aeropuerto ha funcionado con total normalidad, al igual que lo ha hecho el Puerto que ha abierto pasadas las 4.00 horas de la madrugada de este domingo.

Valoraciones

Finalmente, tanto la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, han querido agradecer a los efectivos de los bomberos, la Policía Local y brigadas municipales «su gran trabajo para garantizar la seguridad de la ciudadanía». También se ha sumado a los agradecimientos el concejal de Seguridad y Emergencias de Castelló, Antonio Ortolá.

«No hay que bajar la guardia y los trabajos de adecuación continuarán a lo largo de la semana», ha explicado Barrachina.

Carrasco ha afirmado que la «coordinación entre servicios ha sido clave para minimizar los riesgos y actuar con rapidez ante cada aviso recibido». Ha destacado, también, «la profesionalidad de los efectivos implicados en estas tareas y recuperación progresiva».