La circulación de trenes, el aeropuerto y el Puerto vuelven a la normalidad tras desactivarse la alerta roja por fuertes vientos en Castellón

La provincia de Castellón ha desactivado la alerta roja por fuertes rachas de viento que ayer causaron el caos en la provincia con más de 600 intervenciones por parte de los bomberos y policías locales y provocaron la paralización de la circulación ferroviara, el cierre del Puerto y el desvío del vuelo en el que tenía que llegar al aeropuerto de Castellón el Deportivo de la Coruña y que finalmente aterrizó en València.

Así, la vuelta a la normalidad por la ausencia de vientos huracanados este domingo ha supuesto la recuperación de la circulación de los trenes de media y larga distancia por la provincia como son los que enlazan Castelló con Vinaròs y con Tortosa, así como los de larga distancia: Euromed, el AVE y el Intercity, segùn han confirmado esta tarde fuentes de Renfe. Los de Cercanías han seguido funcionando tal y como sucedió este sábado.

En cuanto al aeropuerto, sigue abierto y la Autoridad Portuaria de Castellón ha destacado que ha reabierto el Puerto a las 04.50 horas de la madrugada de este domingo.

Asimismo, se ha desactivado la situación 0 de Alerta que se decretó a causa de los vientos huracanados que el sábado afectaron a la provincia y la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón.