El Consell Social de la UJI y Generalitat se alían en el futuro Plan Valenciano de Ciencia e Innovación

La consellera de Universidades, Carmen Ortí, ha mantenido un encuentro de trabajo con los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas valencianas, en el que ha destacado la importancia de que estos órganos sean "actores clave" en la definición de la estrategia científica y de innovación de la Comunitat Valenciana por su "papel de conexión entre universidad, tejido productivo y sociedad civil".

En este sentido, Ortí ha señalado, en un comunicado, que cuenta con los consejos sociales "para la elaboración del futuro Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico de la Comunitat, actualmente en fase de diseño".

Asimismo, ha anunciado que el primer 'focus group' con todos los agentes implicados se celebrará el próximo 5 de marzo, en el marco del proceso participativo que permitirá definir las líneas estratégicas del plan.

Más comunicación directa

En la reunión celebrada este viernes, han participado la presidenta del Consejo Social de la Universitat de València, Ángela Pérez; la presidenta del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València, Mónica Bragado; el presidente del Consejo Social de la Universitat Jaume I, Sebastià Pla; y el presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Joaquín Pérez. También han asistido al encuentro la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, los directores generales de Universidades y Ciencia e Investigación, así como las secretarías de los cinco Consejos Sociales.

Ortí ha subrayado que el objetivo principal de la reunión ha sido "fortalecer los canales de comunicación directa y consolidar una relación fluida, estable y basada en la cooperación leal entre la Conselleria y los Consejos Sociales".

Asimismo, ha destacado la modificación de la Ley de Consejos Sociales y ha incidido en que la Comunitat ha sido "la primera comunidad autónoma en adaptar su normativa a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que lo ha hecho, además, con aprobación por unanimidad en Les Corts". "Este consenso nos sitúa como referente nacional y refuerza la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema universitario valenciano", ha señalado Ortí.

Nuevo premio a la Excelencia Docente

Durante la reunión se ha abordado igualmente el trabajo realizado por los consejos sociales para la elaboración de un reglamento de funcionamiento único, iniciativa que cuenta con el "visto bueno" de las secretarías generales de las universidades. En este sentido, la Conselleria se encargará de su tramitación formal, previa valoración jurídica y competencial.

En esta línea, se ha acordado reforzar la colaboración institucional en el ámbito del reconocimiento a la excelencia docente, de manera que el Premio a la Excelencia Docente que conceden anualmente los Consejos Sociales pase a configurarse como un premio conjunto de cada Consejo Social y de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, "lo que visibiliza el compromiso compartido con la calidad y el reconocimiento del profesorado universitario".

El encuentro ha concluido con el "compromiso de mantener una interlocución periódica y de seguir avanzando en un modelo valenciano de gobernanza universitaria basado en el consenso, la estabilidad normativa y la cooperación institucional", han indicado desde la Generalitat.