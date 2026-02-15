Los costes frenan anticipar la jubilación en el azulejo...y esta es la lista de otros sectores "en estudio"

Jubilarse cuanto antes y con una buena paga es la utopía de cualquiera, y aún más si en un mundo de ciencia ficción pudiéramos coger a cuenta parte de esa bolsa de cotizaciones que nos corresponde por adelantado, por ejemplo, disfrutando de dos años sabáticos pagados con 53 años, en lugar de con 65, 66, 77...Nada que ver. Pero eso no es así. Como mucho, desde las instituciones, previo acuerdo de sindicatos y empresas, sí se abre la puerta a, por el carácter de esfuerzo físico o exposición a agentes tóxicos de ciertas profesiones, poder aplicar un coeficiente reductor que permita jubilarse antes de la edad general, sin penalización en la cuantía a cobrar.

El debate sobre la jubilación anticipada vuelve a escena a Castelón por la tramitación del real decreto 402/2025, que regula la aplicación de coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, tóxicas o peligrosas, y desde Castellón sindicatos y técnicos de Recursos Humanos analizan su impacto. La norma, que pasó en 2025 por el Congreso, está en estudio en comisión y, aunque hay un listado (ej. camareras de piso, operarios de construcción, ayuda a domicilio, repartidores de mercancías pesadas, etc.), aún no se refleja en la realidad. Su desarrollo, advierten fuentes empresariales, podría prolongarse al menos un par de años, y está sujeta a evaluar cada caso y a su financiación. Negociaciones de empresas, sindicatos, etc.son necesarias.

En Castellón, el foco está en el azulejo. La exposición al polvo de sílice -históricamente asociado a enfermedades respiratorias- y la opción de incluirlo como coeficiente reductor se puso sobre la mesa mientras se negociaba el convenio. Pero CCOO y UGT confirman que el coste adicional para las empresas de cotizaciones sería muy elevado y, además, la seguridad laboral en los últimos años ha reducido la exposición a este agente. El presidente del Club de RRHH, José Luis Fulleda, apunta que el sector químico podría ser uno de los potenciales beneficiados en la provincia, por sus regímenes intensivos de turnos y nocturnidad, pero también se analiza siniestralidad, grado de peligrosidad o antigüedad en el puesto.

Azulejos. / GERMAN CABALLERO / LEV_CAS

Un 25% más por empleado

Vicente Chiva (UGT) recordó que en la cerámica «los empresarios tendrían que pagar un 25% más de cotización por empleado para jubilarse antes; y aún no es viable. Pero sí existe para la industria manufacturera en general, la parcial a los 61 años (hasta 2029), con ciertos requisitos. Albert Fernández (CCOO) coincidió en que se intentó en la cerámica «pero el coste es altoy el proceso largo».

Actualmente, ya existen colectivos con jubilación anticipada regulada (mineros, artistas, bomberos -que pueden retirarse entre los 56 y 59 años-, policías locales, autonómicos y forales, personal de vuelo y ferroviario; o si hay riesgo tóxico o mucho desgaste físico puede ser a los 52 o 55 años).

En 2025, el Gobierno aprobó un procedimiento para abrir la puerta a otras profesiones sin merma económica, basándose en intensidad de la actividad, peligrosidad y siniestralidad, y citó: camareras de piso, puestos de construcción e industria, ayuda a domicilio, limpiadores industriales o repartidores de mercancías pesadas. Distinto es el caso de los agentes forestales, cuya jubilación anticipada dependía de una cotización adicional. La derogación del Real Decreto-ley 16/2025 en el Congreso dejó en suspenso esta posibilidad.

Además, CSIF Castellón reclama la jubilación parcial con contrato de relevo -posible a los 63 años con 33 cotizados-, fórmula ya habitual en la empresa privada, para médicos, enfermeros o personal de UCI y Urgencias.

La lista en estudio en España

Las profesiones con coeficiente reductor en España son aquellas consideradas penosas, tóxicas o peligrosas, permitiendo adelantar la jubilación, incluyendo mineros, personal de vuelo, ferroviarios, bomberos, policías locales y autonómicos, y trabajadores del mar, con coeficientes que varían según la actividad (ej. 0.20 para bomberos/policías, 0.30-0.40 para personal de vuelo) para reducir la edad de retiro. Por ejemplo, la edad de jubilación forzosa en la Guardia Civil es a los 65 años, momento en que se produce el retiro. No obstante, es muy común pasar a la situación de reserva (con edades menores, entre 58-61 años según empleo) o solicitar la jubilación voluntaria anticipada desde los 60 años, siempre que se cumplan al menos 30 años de servicio. La normativa está en proceso de ampliación a otros sectores:

Cuerpos de seguridad y emergencias:

Bomberos (especialmente los que no pertenecen a cuerpos municipales con convenio).

(especialmente los que no pertenecen a cuerpos municipales con convenio). Policías locales .

. Agentes forestales y medioambientales .

. Miembros de Protección Civil .

. Trabajadores del 112 (emergencias).

Sanidad:

Técnicos en emergencias sanitarias y Urgencias .

. Celadores de hospitales y centros de salud .

. Personal de enfermería en servicios con alta exposición (UCI, urgencias, psiquiatría, etcétera).

Transporte y logística:

Conductores profesionales de transporte púbicos de larga distancia (camioneros, conductores de autobús y taxistas) .

. Trabajadores ferroviarios .

. Trabajadores del transporte aéreo (pilotos, auxiliares de vuelo)

(pilotos, auxiliares de vuelo) Marinos mercantes y pescadores (ya contemplados en algunos regímenes especiales).

Industria, minería y construcción:

Mineros (ya tradicionalmente reconocidos).

(ya tradicionalmente reconocidos). Trabajadores del metal en astilleros o fundiciones .

. Trabajadores en plantas químicas o de amianto .

. Trabajadores de laboratorios en contacto con productos químicos peligrosos

Trabajadores de la construcción

Limpieza y mantenimiento:

Trabajadores de limpieza urbana o recogida de residuos .

. Operarios de alcantarillado y saneamiento .

. Camareras de piso

Educación especial y discapacidad: