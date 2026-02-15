La Diputación reúne ‘Sueños ilustrados’ de niños y niñas de todo el mundo en Castellón

El Espai Cultural Obert – ECO Les Aules de la Diputación de Castellón reúne ‘Sueños ilustrados’ de niños y niñas de todo el mundo. La muestra, que reúne ilustraciones y publicaciones nacidas de sueños reales de niños y niñas de diferentes países, está integrada en el proyecto editorial independiente elmonstruodecoloresnotieneboca, desarrollado desde 2002 por el escritor, editor y comisario mexicano de residencia valenciana Roger Omar en torno al universo de los sueños, especialmente los infantiles.

Para el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ‘Sueños ilustrados’ es “mucho más que una mera exposición. Es un auténtico paseo por los sueños de pequeños imaginarios, una invitación a mirar el mundo desde la creatividad y la inocencia de los niños y niñas”.

La exposición transforma los sueños en ilustraciones, libros y piezas gráficas. “Son sueños reales, contados en primera persona por niños de distintos países y contextos, que construyen un imaginario colectivo desde la infancia”, ha explicado Clausell.

Escritos por los más pequeños

En la plataforma artística el elmonstruodecoloresnotieneboca, Roger Omar recopila sueños escritos por niños y niñas. Su método habitual consiste en recoger los textos de talleres educativos, convirtiéndolos a continuación en ilustraciones a partir de la interpretación ideada por profesionales de todo el mundo dedicados a la imagen.

Así, la exposición planteada para ECO Les Aules integra láminas junto a una selección de publicaciones editadas. Una parte de esta colección se pudo ver el pasado año en la reconocida feria de ilustración y cómic LUSTR de Praga (República Checa).

Muestra de los trabajos ilustrados en la exposición. / Mediterraneo

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha destacado que “la iniciativa subraya la importancia de dar voz a la infancia y fomentar la creatividad como herramienta de expresión”. “Todos, de pequeños, hemos soñado con algo, y esta muestra recupera ese universo de imaginación y creatividad propio de la infancia”, ha añadido.

Taller en Castellón

En ‘Sueños ilustrados’, el comisario plantea ofrecer un taller destinado a recopilar sueños de niños y niñas de la provincia de Castellón. Por ello, el diputado provincial ha invitado a los más pequeños a “soñar en grande y participar en esta iniciativa para que esos sueños puedan traducirse en ilustraciones que quedarán para siempre grabadas en esta muestra”.

Al respecto, Alejandro Clausell ha subrayado el valor educativo de este proyecto, señalando que ‘Sueños ilustrados’ fomenta “la expresión emocional y la creatividad, y nos recuerda la importancia de generar espacios culturales donde la infancia sea protagonista”.

La exposición se puede visitar hasta el 7 de marzo en el edificio de la plaza Las Aulas de Castellón, de lunes a sábado en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas y de tarde de 17.00 a 21.00 horas, con libre acceso.