Donar la casa en vida se dispara en Castellón: Aumentan más del 60% en cinco años

Es una alternativa que cada vez está más extendida. La dificultad que afrontan los más jóvenes para acceder a una vivienda, a causa de los altos precios y de una oferta cada vez más menguada, está llevando a que sus padres (y sus abuelos) apuesten por la donación para aliviar este problema habitacional.

Aún a pesar de que este tipo de transmisión, en vida, supone pagar más impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Plusvalía Municipal al que hay que añadir el tributo por ganancia patrimonial en el IRPF, en cinco años la cifra de donaciones en la provincia ha crecido un 65,6%.

Hasta noviembre del 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que se realizaron 661 donaciones en Castellón cuando en el mismo periodo de 2021 se concretaron 399, un aumento de más de la mitad en un lustro.

Un piso de 90 metros cuadrados cuesta 119.652 euros en la provincia Esta apuesta por alternativas como las donaciones viene forzada porque los precios de las viviendas no dejan de encarecerse en la provincia. Según el informe referente al cuarto trimestre de Tinsa, la empresa de consultoría inmobiliaria, el metro cuadrado al cierre del año en Castellón costaba 1.329 euros. Esto supone que adquirir un piso de 90 metros cuadrados tiene un coste medio de 119.652 euros. La subida del precio del suelo da la impresión de no detenerse, ya que el pasado año la variación fue del 14% en comparación con 2024. El incremento continuo del coste del metro cuadrado, que arrancó en el segundo trimestre de 2017 cuando se marcaron 907 euros, no se detiene. Sin embargo, este dato todavía se encuentra lejos del máximo histórico marcado por la provincia. El precio techo se registró al cierre de 2007 cuando un metro cuadrado se cotizaba a 1.754 euros.

Un fenómeno similar sucede con las herencias, aunque el incremento no es tan acusado. En este caso, la transmisión se produce después del fallecimiento del titular. El INE refleja, desde el inicio de 2025 hasta el pasado noviembre, un total de 3.429 traspasos de viviendas mediante esta fórmula. En comparación con 2021, el incremento que se ha producido es del 16,2%, cuando la cifra de herencias en el mismo periodo de tiempo se situó en 2.950.

Una subida de más del 12%

Destaca el hecho de que el dato registrado el pasado año es el mismo que el alcanzado en 2023. Sin embargo, durante 2024, se produjo un descenso una caída del 13,5%. Si se combinan estos dos tipos de transmisiones, el dato llega a las 4.090 viviendas cedidas. Esto significa que, hasta noviembre del pasado año, a diario 12,2 castellonenses pudieron conseguir una casa a través de algunas de estas dos fórmulas.

Donaciones y herencias en la provincia de Castellón

Además, en este último lustro, el crecimiento ha sido casi de una cuarta parte (22,1%), ya que en 2021 ambas modalidades sumaban 3.349. Año tras año, cada vez más personas apuestan por estas posibilidades para asegurar una solución habitacional a sus descendientes.

"Una vía de urgencia"

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, señala que se trata de "una vía de urgencia ante el problema habitacional que existe". "Es una solución para acceder a una vivienda cuando los padres ven que sus hijos no tiene dinero para comprar una casa o que necesitan un piso al no tener más alternativas", añade, aunque también apunta que "es perjudicial para el donante porque deben pagar más por el incremento patrimonial".

Las operaciones de compraventa, por encima de las 13.000 Las transmisiones de viviendas, en general, experimentaron un notable crecimiento en los últimos cinco años. En total, en el que se incluyen las compraventas, las permutas y otras, además de las herencias y las donaciones, fueron 20.121 hasta noviembre de 2025. Una subida del 22,1% en comparación con 2021, cuando fueron 16.426 transmisiones. Las compras de pisos viven un aumento continuado que les sitúan en 13.243, un incremento del 44,4% en este lustro, ya que en 2021 fueron 9.166 transmisiones de esta clase, según los datos del INE. Sobre el total de 2025, las compraventas suponen un 65,8%. En un año, el número de transmisiones de venta ha ascendido un 12,4%. En 2024, se cerraron 11.779 operaciones de esta clase en la provincia de Castelló.

Nomdedéu aseguró que "este aumento en donaciones es comprensible. Los padres ven a los hijos con una gran necesidad y, a pesar de que les supongo un mayor pago en impuestos, buscan una solución rápida y sencilla".

Aparte, destaca que "es algo barato para quien lo recibe, porque el acceso a una vivienda comprada es muy difícil". Así, se ofrece una salida dentro de un mercado inmobiliario que dificulta cada vez más la compra de vivienda nueva.