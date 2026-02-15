Fuerte e inminente cambio del tiempo en Castellón: esta es la previsión de Aemet

La provincia de Castellón se preparara para un cambio drástico en la meteorología desde este mismo lunes, de acuerdo a la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca Oriana trajo fuertes rachas de viento que provocaron el caos en las comarcas castellonenses este fin de semana, sobre todo el sábado, cuando se alcanzaron vientos de 172 kilómetros por hora, récord marcado por Vilar de Canes; y donde también hubo vientos de más de 100 km/h en Castelló. Otras zonas como la Plana Baixa también fueron duramente castigadas por el viento huracanado, una situación que dejó más de 600 emergencias en toda la provincia.

Los ciudadanos han capeado como buenamente han podido este temporal, que por fortuna se saldó sin víctimas, pero Aemet prevé que la cosa será distinta desde comienzos de semana. Así pues, el cambio en la meteorología es inminente en Castellón.

Aviso amarillo en el interior norte

Eso sí, seguirá activo uno de los múltiples avisos en la provincia, pues la agencia aún decreta para el interior norte de Castellón un aviso amarillo por vientos tanto para el lunes.

Ese mismo aviso amarillo para la zona dels Ports y el Alt Maestrat también estará activo el martes, así que aún hay que tener precauciones en las localidades que pertenecen a esas comarcas.

El giro atmosférico, este lunes: ¿llega por fin el respiro?

En cuanto al resto del territorio castellonense, parece que por fin pasarán los vendavales... y llega un respiro. Aemet indica que este lunes se experimentarán máximas de 26ºC en Castelló, por lo que la capital de la Plana podría vivir un día primaveral. Las temperaturas serán superiores a las de Valencia y Alicante, y el viento, aunque soplará, lo hará con apenas rachas de 20 km/h, ya sin avisos activados en toda la provincia excepto en el interior norte.

Los cielos estarán despejados, con ligeros intervalos nubosos en la ciudad. Tras un invierno más lluvioso y con más días sin ver el sol de lo habitual, esta tercera semana de febrero arranca con la expectativa de que pueda llegar un giro que anticipe la entrada de la siguiente estación, aunque quedan algunas semanas de invierno todavía.

Las mínimas en Castelló estarán en torno a los 14ºC, dejando de lado el frío que ha marcado estas primeras semanas del año.

Temperaturas al alza en toda la provincia

Las temperaturas agradables también estarán presentes en otras localidades de la provincia: en el interior sur, Segorbe tendrá 21ºC, y en el litoral norte, en Vinaròs el mercurio llegaría a marcar 20ºC.

Con todo, las temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas del interior, según Aemet.

Según avanzó el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I (UI), José Quereda, "el tiempo se estabilizará tras el fin de semana y la temperatura subirá varios grados a partir de este lunes".

Martes soleado y manga corta

La buena perspectiva meteorológica, dice la agencia, continuará el martes con gran probablidad.

Las máximas alrededor permanecerán alrededor de 25ºC en Castelló e incluso ascenderán a 22ºC en muchos municipios. El martes, eso sí, las mínimas pueden ser algo inferiores y estarían cerca de los 10ºC en las primeras horas de la mañana.

No obstante, el sol que parece que lucirá tanto lunes y martes puede dar opción a sacar por primera vez las camisetas de manga corta del armario en lo que va de año.

Un oasis en el mapa nacional

La excepcionalidad de este cambio de tiempo, tras tantos días de azote atmosférico, se produce además en un momento en el que el resto de España tendrá días lluviosos.

Solo el arco mediterráneo tiene pronosticados días de sol y tiempo apacible.