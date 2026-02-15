Se jubiló de las finanzas a los 56 y ahora es mentor de emprendedores: «Me han regalado diez años de vida»

José Joaquín Torres (de Benicarló) tiene actualmente 62 años y se prejubiló a los 56 tras más de tres décadas en la banca, donde fue director de área de negocio en CaixaBank en la provincia de Castellón. En su sector las prejubilaciones eran habituales y llevaba tiempo reflexionando sobre una nueva etapa. «Para mí fue un regalo. Me han regalado diez años de vida», asegura. No vivió el cambio como una ruptura traumática, sino como una oportunidad para explorar ámbitos que le interesaban y para seguir conectado al tejido empresarial. Tras tres meses de transición para organizar su nueva rutina, se incorporó a SECOT. Es la delegación local de Séniors Españoles para la Cooperación Técnica, una asociación sin ánimo de lucro -con sede en el Espaitec de la UJI- donde profesionales jubilados o en activo ofrecen voluntariamente su experiencia en gestión empresarial para asesorar gratuitamente a emprendedores, pymes y ONGs, con sede en Espaitec (UJI).

Voluntariado muy profesionalizado

Programa Emprende en la Plana Baixa, en 2022. / Mediterráneo

Este benicarlando defiende que no es un espacio de ocio, sino una entidad «muy profesionalizada» que acompaña proyectos empresariales en materias como finanzas, estrategia o márketing. La colaboración es flexible y se adapta al horario de los emprendedores, incluso por la tarde o noche. «Nuestra experiencia les ayuda a ir más rápido y a no cometer errores, y a nosotros nos permite conocer de cerca las nuevas tecnologías y modelos de negocio», afirma.

La prejubilación debe planificarse

La pandemia marcó el inicio de esta etapa, pero la aprovechó para formarse a través de seminarios y colaborar con el CEEI y la Universitat Jaume I. Además, ha desarrollado aficiones como la cocina. Eso sí, insiste en que la prejubilación debe planificarse: «No puedes levantarte al día siguiente sin saber qué hacer. Hay que llegar con una línea trazada para seguir activo cuando aún te encuentras en un estado de plenitud física e intelectual».